Google devrait simplement annuler le Pixel 4a pour se concentrer entièrement sur le 5G Pixel 5

Cet article peut contenir des vues et opinions personnelles de l’auteur.

Leaked Pixel 4a s’affiche à partir de décembre

Google n’est pas une entreprise axée sur le matériel, tirant la majeure partie de ses bénéfices de choses comme la publicité en ligne, la distribution de contenu numérique et les services cloud. Le projet Pixel est une expérience destinée à mettre en valeur les progrès d’Android dans un environnement contrôlé non entaché par les ajustements de logiciels propriétaires et les bloatwares de fabricants d’appareils tiers. Google ne veut pas jouer le jeu du volume et risque d’attirer la colère de Samsung, se contentant plutôt de faibles chiffres de vente et de marges élevées.

Ce ne sont là que quelques-unes des défenses couramment utilisées par les fans inconditionnels du géant de la recherche pour expliquer ses nombreux faux pas sur smartphone au fil des ans. Mais quelles que soient les vraies raisons pour lesquelles l’entreprise reste après tout ce temps, mettant son nom et sa réputation en jeu année après année sur une liste de combinés qui n’a jamais réussi à percer le courant dominant, certaines choses sont tout simplement inexcusables et indéfendables.

À la fois, un rapport surprenant d’il y a quelques semaines a suggéré que la famille Pixel avait en fait une assez bonne année en 2019 en termes de livraisons mondiales … au moins selon les normes Pixel. Il n’est pas difficile de comprendre ce que Google a fait différemment l’année dernière par rapport à 2018, 2017 ou 2016, ce qui pose la question évidente – où diable sont les Pixel 4a et 4a XL?!

La fenêtre est peut-être déjà fermée

Malheureusement, il n’y a aucun moyen de savoir avec certitude quelle part des 7,2 millions de ventes unitaires de Google déclarées en 2019 est allée au Pixel 3a et 3a XL de milieu de gamme. Pour l’anecdote, tous les signes semblent pointer vers un flop colossal au box-office pour le duo haut de gamme Pixel 4, qui a attiré beaucoup de critiques de la part des critiques professionnels et des consommateurs réguliers pour une autonomie médiocre, un design médiocre, un mouvement gimmicky. Fonctionnalité sensée et prix excessif.

Le Pixel 3a était une jolie mouche pour un gars abordable

Le duo Pixel 3a, quant à lui, a frappé nos chaussettes avec un appareil photo phénoménal avec un budget serré, entrant essentiellement dans la scène comme une suite polie attendue depuis longtemps du Nexus 5X à boucle de démarrage. La différence entre 2015 et 2020 est que de nombreux produits phares ont récemment franchi la barrière psychologique de 1000 $, poussant de plus en plus de consommateurs vers des prix plus bas, d’autant plus que les achats non essentiels continuent de perdre de la vigueur dans un contexte économique mondial de plus en plus difficile.

Par coïncidence (ou non), la pandémie de coronavirus et son impact profond sur le marché des smartphones n’ont pas attrapé Apple et Samsung sans préparation. Bien au contraire, alors que le géant de la technologie basé à Cupertino a sorti son iPhone le plus abordable de tous les temps il y a quelques mois, tandis que le numéro un mondial des combinés a augmenté son jeu de milieu de gamme avec la belle et Galaxy A51 incroyablement populaire.

L’iPhone SE (2020) est tout simplement trop puissant (et pas cher) et le Samsung Galaxy A51 trop beau (et bon marché) pour que Google essaie de rattraper son retard maintenant. Il existe même un certain nombre d’appareils compatibles 5G qui arriveront bientôt aux États-Unis à des prix de 400 $ à 500 $, et à ce stade, je ne serais pas surpris de voir deux d’entre eux battre le Pixel 4a 4G LTE uniquement sur le marché.

Tout bien considéré, ce que le géant de la recherche devrait faire est également de débrancher la prise Pixel 4a et de déplacer entièrement son objectif matériel sur le Pixel 5. Cela peut sembler un conseil contre-intuitif après avoir tant loué le Pixel 3a, mais c’est le seul voie à suivre qui a du sens.

Le Pixel 5 est essentiellement un Pixel 5a de toute façon

C’est vrai, nous savons depuis assez longtemps maintenant que le prochain produit phare de Google est, eh bien, peu susceptible d’être un véritable vaisseau amiral. Alimenté par un processeur Snapdragon 765 par opposition au 865 trouvé sous le capot des appareils de la série Galaxy S20 de Samsung, le duo OnePlus 8, le Motorola Edge +, et ainsi de suite, le Pixel 5 pourrait ne pas coûter aussi peu que le 3a ou 3a XL, mais il devrait facilement saper les Pixel 4 et 4 XL tout en prenant en charge les vitesses 5G.

Comme le prouve le non-Plus Motorola Edge, c’est un SoC parfaitement acceptable capable de trouver un bon équilibre entre puissance brute et efficacité énergétique, ce dernier pouvant aider à corriger le plus gros défaut du Pixel 4. En bout de ligne, le Pixel 5 et le chipset milieu de gamme supérieur de Qualcomm avec une compatibilité 5G intégrée semblent être un match paradisiaque.

Là encore, tout comme le Pixel 4a a raté sa fenêtre en ne faisant pas ses débuts dans le délai prévu, le Pixel 5 pourrait arriver trop tard pour faire une différence dans l’espace peu coûteux du combiné 5G. Les dernières rumeurs suggèrent que le téléphone autrement mystérieux pourrait être repoussé jusqu’en novembre, date à laquelle le segment de marché susmentionné est susceptible d’être inondé d’options décentes à un prix aussi agressif ou plus que le Pixel 5.

Dans l’ensemble, le temps est essentiel pour Google, qui doit choisir entre sacrifier le Pixel 4a pour le bien de la marque et à peu près sacrifier à la fois le 4a et le Pixel 5 pour le bien de la diversité … et de la confusion. Cela me semble évident, mais vous ne savez jamais ce que l’entreprise fera face à un cornichon comme celui-ci. Après tout, quelqu’un a sanctionné l’encoche épouvantable du Pixel 3 XL et la minuscule batterie Pixel 4 alors qu’il y avait certainement de meilleures options disponibles.