Google déploie le partage familial sur Stadia

Le service de jeux en nuage Stadia vient de recevoir une nouvelle fonctionnalité intéressante: le partage familial. Google a annoncé le Reddit que la nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement et atteindra les consommateurs la semaine prochaine. La fonctionnalité de partage familial permet à plusieurs utilisateurs de profiter des jeux Stadia s’ils font partie d’un groupe familial Google. Il y a un détail page de support qui explique la fonctionnalité en détail.

L’abonnement à Stadia Pro n’est pas nécessaire pour que l’option de partage familial fonctionne, mais si vous avez partagé un jeu revendiqué sur un compte Stadia Pro et que votre abonnement expire, le jeu disparaîtra de la liste partagée et les membres de votre famille Google ne pourront pas le faire. jouer plus.

Afin de profiter pleinement de la nouvelle fonctionnalité, vous devez créer un groupe familial. Sur le site Web de Stadia, connectez-vous, puis cliquez sur votre avatar et choisissez «Famille». Cliquez ensuite sur «Commencer» et suivez les instructions pour créer un groupe familial. Si vous choisissez de le faire via l’application Stadia, le processus est identique. Le point de départ est le menu Paramètres de Stadia, puis les étapes sont les mêmes.