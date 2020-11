Google déploie le mode de conduite Assistant et les fonctionnalités liées au COVID pour Google Maps

Google a travaillé dur pour mettre à jour Google Maps au cours des dernières années pour fournir aux utilisateurs d’Android et d’iOS plus qu’une simple navigation étape par étape. Google Maps vous permet d’explorer certaines villes pour trouver des hôtels, des bars, des restaurants et plus encore. Vous pouvez également trouver des endroits à voir et des choses à faire dans les villes que vous prévoyez de visiter. Et en ce qui concerne le coronavirus, Google Maps vous a couvert. Selon Google, près de 250 nouvelles fonctionnalités et améliorations ont été ajoutées à l’application Google Maps depuis le début de la pandémie. 50 millions de mises à jour sont apportées à Google Maps chaque jour. Et avec la saison des vacances qui approche, Google continue d’améliorer l’application de navigation et de cartographie la plus populaire au monde.

Le mode de conduite de Google Maps commence à se déployer aujourd’hui



Deux nouvelles fonctionnalités liées au COVID-19 font leur chemin vers Google Maps pour les utilisateurs iOS et Android. Vous pourrez bientôt voir le nombre absolu de cas de COVID-19 détectés dans une zone ainsi que des liens qui vous mèneront vers des ressources locales qui vous aideront à combattre le virus. Ces cartes, trouvées dans la couche COVID de Google Maps, sont codées par couleur pour vous aider à déterminer rapidement comment le coronavirus se propage. À l’aide d’une flèche, la fonction indique si le nombre de cas au cours des sept derniers jours augmente, diminue ou reste inchangé. Et la page vous donnera le nombre total de cas confirmés dans cette région ainsi que le nombre de décès.

Voir aussi MediaTek annonce Dimensity 700 pour les smartphones et deux puces pour les Chromebooks Google ajoute de nouvelles fonctionnalités à Google Maps

Si vous craignez de ne pas pouvoir maintenir une distance de sécurité en dehors des autres navetteurs en prenant le bus ou le train, Google Maps vous fournira en direct encombrement informations pour voir à quel point la ligne de bus, de train ou de métro que vous prévoyez de rouler est encombrée. Ces données proviennent directement des utilisateurs de Google Maps voyageant sur ces modes. Et si vous êtes comme la plupart des gens, la pandémie a fait de vous un client majeur des services de livraison aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Australie, au Brésil et en Inde. Si vous passez une commande pour livraison via Google Maps, vous pouvez recevoir une heure d’arrivée estimée pour votre commande. Vous aurez également accès aux temps d’attente et aux frais de livraison, et pourrez réorganiser les favoris directement depuis l’application. Google dit qu’une fois qu’il est sûr de recommencer à manger dans les restaurants, Google Maps vous montrera l’état de votre réservation dans 70 pays à travers le monde.

Aujourd’hui, Google a annoncé qu’il avait commencé à déployer le mode de conduite Google Assistant. Avec ce mode activé, vous pouvez utiliser votre voix pour envoyer et recevoir des appels et des SMS, même en vous concentrant sur la route qui vous attend. Vous pourrez également entendre les titres des textes qui vous attendent sans avoir à quitter la route des yeux. Dans ce mode, vous serez averti lorsqu’il y a un appel entrant et vous aurez la possibilité de le prendre ou de le refuser en utilisant votre voix. Le mode conduite rend tout cela possible sans jamais quitter l’écran de navigation, vous pouvez donc minimiser les distractions sur la route.

En mode Conduite, vous pouvez lire de la musique en streaming à partir de centaines de fournisseurs, y compris YouTube Music, Spotify, etc. Pour ouvrir le mode conduite, accédez à Google Maps, accédez à une destination et appuyez sur l’invite contextuelle. Ou vous pouvez dire à votre téléphone Android « Ok Google, ouvre les paramètres de l’Assistant ». Sélectionnez ensuite «Se déplacer», choisissez «Mode de conduite» et activez-le.

Pour s’assurer que les données que Google Maps vous fournit sont exactes et à jour, elles s’appuient sur des informations glanées à partir de 170 milliards d’images Street View haute définition de 87 pays, des informations des utilisateurs de Google Maps et des données de plus de 10000 sites locaux. gouvernements, agences et organisations de transport en commun.