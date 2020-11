Google considère que le défaut apparent du Pixel 5 5G est une «  partie normale de la conception  » et les utilisateurs ne sont pas satisfaits

Que vous soyez un soi-disant puriste d’Android désespérément amoureux des smartphones fabriqués par Google ou du genre de fan inconditionnel d’Apple ou de Samsung qui ne serait pas surpris en possession d’un appareil Pixel, vous êtes probablement bien au courant du géant de la recherche. lutte pour une pertinence mondiale en tant que fournisseur de combinés.

Alors que l’incapacité de l’entreprise à contester les chiffres de vente des deux leaders du marché susmentionnés ou même Motorola et LG, ainsi que Huawei, Xiaomi, Vivo et Oppo, peuvent être largement attribués à une faible présence au détail et à de faibles dépenses publicitaires en dehors des États-Unis, un autre couple de facteurs importants peut également avoir joué un rôle crucial dans la sous-performance de la famille Pixel ces dernières années.

S’il y a une chose que vous pouvez dire à propos des membres haut de gamme de cette famille sortis entre 2016 et 2019, c’est qu’ils ont tous commencé à des prix excessifs, obtenant finalement des rabais massifs et devenant potentiellement attrayants pour les masses … quand il était trop tard pour changer leur fortune. La deuxième chose malheureuse que ces appareils avaient en commun était une sorte de faille ou de pépin très médiatisé qui est apparu peu de temps après leur sortie commerciale, ce qui, hélas, semble être le cas de cette année. Pixel 5 5G également.

Défaut de fabrication majeur ou « partie normale de la conception »?

Contrairement à ses prédécesseurs, le Snapdragon 765 Le Pixel 5 se sent en fait à un prix assez raisonnable, à 700 $ dans une seule configuration de stockage de 128 Go, contenant 8 Go de RAM généreux et prenant en charge tous les réseaux sans fil 5G américains, y compris le signal ultra large bande ultra-rapide mais terriblement irrégulier basé sur mmWave de Verizon.

Le Pixel 5 compatible 5G ne semble pas non plus souffrir de la gestion catastrophique de la mémoire, de la consommation d’énergie ou des problèmes audio des précédents modèles 4G LTE uniquement, mais selon un inquiétant nombre de rapports des premiers utilisateurs il y a quelques semaines, la construction entièrement métallique est … à peine parfaite.

Bien que cela ne semble pas avoir d’impact sur les fonctionnalités du téléphone 6 pouces (du moins pour le moment), un curieux écart entre l’écran et le cadre en aluminium a été remarqué, photographié et plâtré dans tout le support Google. pages Web de dizaines d’utilisateurs mécontents.

En réponse aux plaintes de personnes naturellement concernées par la perspective que cette séparation de l’écran s’aggrave avec le temps et affecte éventuellement l’étanchéité du combiné, un « spécialiste de la communauté » a publié mardi une brève déclaration qui a déjà ébouriffé quelques plumes.

Fondamentalement, la société prétend qu’il n’y a absolument rien de mal avec les unités Pixel 5 illustrées ci-dessus et ci-dessous (et des dizaines d’autres dans la même situation), considérant la « variation du jeu entre le corps et l’écran » comme une « pièce normale » de la conception du téléphone et insister sur le (non-) problème n’a «aucun effet sur la résistance à l’eau et à la poussière ou sur la fonctionnalité» de votre appareil.

Que pouvez-vous faire si vous n’êtes pas satisfait de cette explication?

Bien qu’il soit évidemment impossible de savoir maintenant si La promesse à long terme de Google tiendra et l’écart restera une imperfection purement esthétique, ceux qui veulent être prudents plutôt que désolés sur toute la ligne devraient fortement envisager de demander un remboursement.

Si vous envisagez de demander un appareil de remplacement à la place, vous voudrez peut-être savoir qu’un certain nombre de personnes qui ont essayé exactement le même «correctif» ont été déçues de découvrir que leur deuxième appareil Pixel 5 avait un problème similaire.

Cela a certainement du sens étant donné que Big G ne voit pas le défaut apparent comme, eh bien, un défaut, bien que curieusement, cette «partie normale» de la conception du combiné est loin d’être aussi répandue que cette déclaration officielle le suggère.

Autrement dit, il semble y avoir beaucoup d’unités Pixel 5 5G à l’état sauvage ne présentant aucune sorte d’écart, de séparation ou de «variation du jeu entre le corps et l’écran», vous pouvez donc probablement comprendre pourquoi tant d’utilisateurs n’aimaient pas et a critiqué l’explication de Google.