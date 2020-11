Google confirme que les lacunes de l’écran du Pixel 5 font partie de la conception du téléphone

Google a confirmé que les lacunes de l’écran du Pixel 5 faisaient partie de la conception du téléphone.

Les propriétaires craignaient que les espaces, qui sont perceptibles entre l’écran et le corps, soient un défaut.

La société a également confirmé que les lacunes n’avaient pas d’impact sur la résistance à l’eau et à la poussière du Pixel 5.

Peu de temps après que le Google Pixel 5 a fait ses débuts le mois dernier, les acheteurs se sont rendus sur des forums en ligne pour craindre un éventuel défaut de conception – des espaces ont été repérés entre l’écran et le corps du téléphone. Maintenant, l’entreprise a enfin répondu à ces préoccupations.

Selon un représentant de la communauté dans les forums officiels de Pixel, les lacunes ne sont pas un défaut de conception ou un cas de fabrication de mauvaise qualité, mais une partie de la conception du téléphone.

«Nous avons eu l’occasion d’étudier les unités des clients et, combinées à nos données de contrôle qualité de l’usine, nous pouvons confirmer que la variation du jeu entre le corps et l’écran fait partie intégrante de la conception de votre Pixel 5. », Déclare le représentant.

C’est une déclaration particulièrement étrange étant donné que plusieurs utilisateurs sur le même fil de discussion du forum signalent des lacunes à différents endroits et de différentes tailles. Tous les téléphones n’ont pas non plus un écart notable. Notre appareil d’examen Pixel 5 en est un exemple.

Néanmoins, la mise à jour indique que l’écart n’a «aucun effet sur la résistance à l’eau et à la poussière ou sur la fonctionnalité» du téléphone. Cela signifie que les utilisateurs peuvent toujours faire confiance à l’indice IP68 du téléphone.

Cependant, on ne sait pas pourquoi cet écart existe. Cela pourrait être la méthode utilisée pour fixer le verre de l’écran au reste du cadre du téléphone. Même s’il ne s’agit pas d’un problème de contrôle qualité, cela reste une caractéristique désordonnée et disgracieuse du produit phare de l’entreprise.

