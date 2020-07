Google augmentera les exigences de RAM pour Android, rendra Android GO obligatoire si un téléphone ne les remplit pas

Il existe une classe d’appareils à très petit budget que vous ne connaissez peut-être pas (car ils ne sont pas très populaires aux États-Unis) qui exécutent une version spéciale d’Android appelée Android Go. Android Go est également fourni avec des versions plus légères et moins exigeantes des applications de Google et est destiné aux téléphones disposant de moins de 1 Go de RAM. Mais cela va bientôt changer si un document Google divulgué est déterré par XDAdevelopers s’avère être vrai. Le fichier, appelé «Guide de configuration de l’appareil Android 11 Go Edition», met en évidence certaines nouvelles règles que les fabricants devront respecter s’ils souhaitent bénéficier des services Google sur leurs appareils. En voici quelques uns:

À partir d’Android 11, les appareils dotés de 512 Mo de RAM (y compris les mises à niveau) ne sont pas qualifiés pour le préchargement de GMS.

Tous les nouveaux PRODUITS lancés avec Android 11, s’ils ont 2 Go de RAM ou moins, DOIVENT retourner true pour l’API ActivityManager.isLowRamDevice () et se lancer en tant qu’appareil Android Go.

À partir du quatrième trimestre 2020, tous les nouveaux PRODUITS lancés avec Android 10, s’ils ont 2 Go de RAM ou moins, DOIVENT retourner true pour l’API ActivityManager.isLowRamDevice () et se lancer en tant qu’appareil Android Go.

Les périphériques de 2 Go de RAM lancés précédemment dans une configuration GMS standard NE DEVRAIENT PAS être convertis en configuration Android Go via des MR ou des mises à jour de lettres. Ils resteront Android standard

Bref, Google change deux choses importantes avec l’arrivée d’Android 11:

Tout d’abord, il redéfinit ce qui est considéré comme un appareil à faible RAM, en augmentant la limite de 1 à 2 Go.