Google annonce une modification utile de Google Maps qui est en cours de déploiement

Google a vraiment fait un travail considérable en transformant Google Maps en bien plus qu’une simple application pour naviguer du point « A » au point « B. » Vous pouvez maintenant trouver les restaurants que vous devriez visiter pendant votre séjour dans une ville particulière, où aller pour vous divertir et tous les sites historiques qui doivent être visités en personne. Même la fonction de navigation de base de Maps a été considérablement améliorée avec l’ajout de panneaux de limitation de vitesse, d’informations sur les feux de signalisation, de rapports d’incidents, etc. Google note que la communauté Google Maps fait plus de 20 millions de soumissions par jour et que bon nombre d’entre elles incluent « des recommandations pour leurs endroits préférés, des mises à jour de services professionnels, de nouveaux avis et notes, des photos, des réponses aux questions d’autres personnes, des adresses mises à jour, etc. . «

Google ajoute un nouveau flux communautaire à Google Maps qui aide les entreprises locales à se connecter aux consommateurs



Aujourd’hui, Google a annoncé avoir créé un nouveau moyen plus simple pour les utilisateurs de Google Maps d’obtenir des mises à jour et des recommandations de sources locales fiables. Ces informations se trouvent dans le nouveau flux de communauté disponible dans les onglets Explorer de Google Maps. Dans son article de blog, la société a écrit: « Le fil vous montre les derniers avis, photos et publications ajoutés à Google Maps par des experts locaux et des personnes que vous suivez, ainsi que par des marchands de produits alimentaires et de boissons. »

Le nouveau flux vous montre ce qui se passe dans votre région. « Chaque jour, vous pouvez accéder à votre flux pour voir ce qui se passe dans votre région. Vous vous demandez si votre restaurant mexicain préféré a ajouté un nouveau plat au menu? Si vous le suivez sur Maps, vous recevrez ses mises à jour dans votre flux. Vous recherchez une nouvelle randonnée à proximité ou une excursion d’une journée populaire à proximité de votre ville? Parcourez le flux pour découvrir les principales recommandations des utilisateurs de Google Maps dans cette région. dans le monde, grâce aux contributions de locaux avertis. »