Google abaisse le prix de Stadia pour rendre le service de jeu en nuage encore plus accessible

Bien que la réception des utilisateurs et des médias soit mitigée peu après son lancement en novembre 2019, Le service de jeux en nuage de Google, Stadia, propose désormais une grande quantité de jeux. Cela suggère que le service est suffisamment adopté pour que les éditeurs y voient un potentiel et mettent leurs jeux à disposition sur celui-ci. À elle seule, l’application Android Stadia a été téléchargée plus d’un million de fois.Hier Google a annoncé de nouvelles baisses de prix et offres afin de rendre Stadia plus attrayant et d’encourager les joueurs à l’essayer.

Prix ​​réduits pour certains jeux (cette semaine uniquement) et Stadia

Les stades Premiere Edition est tombé à 99,99 $ au 16 juin et comprend tout le nécessaire pour commencer à jouer sur un téléviseur – un contrôleur Stadia compatible Wi-Fi et Chromecast Ultra.Google note que ces deux appareils séparément coûteraient 138 $, tandis que le Stadia Premiere Edition utilisé être 129 $. Cependant, auparavant, Google permettait aux nouveaux utilisateurs d’essayer Stadia Pro pendant trois mois, alors que maintenant, l’essai gratuit est d’un seul mois. Stadia Pro lui-même permet aux utilisateurs de jouer à certains jeux gratuitement et offre des remises sur les jeux.

Vous trouverez également ci-dessous une liste de jeux disponibles dans la boutique Stadia à des prix inférieurs cette semaine uniquement:

Assassin’s Creed Odyssey – Stadia Ultimate Edition pour 60,00 $ USD

Borderlands 3 pour 40,19 $ US

Borderlands 3 Deluxe Edition pour $ 53.59 USD

Borderlands 3 Super Deluxe Edition pour 66,99 $ USD

Just Dance 2020 pour 25 $ USD

The Crew 2: Deluxe Edition pour 30 $ USD

The Division 2: Warlords of New York Edition pour $ 40.19 USD

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint – Ultimate Edition pour 60,00 $ USD

Trials Rising – Digital Gold Edition pour 20 $ USD

Google Stadia est un service de jeu en nuage destiné à concurrencer et même à remplacer les jeux sur console classiques. Avec seulement un smartphone avec l’application Stadia, les utilisateurs peuvent jouer à des jeux sur console en streaming depuis le cloud.

Pour commencer à jouer à des jeux avec Stadia, vous avez besoin d’une connexion Internet rapide, de l’application mobile Stadia (liens ci-dessous), et plus tard – d’un abonnement. Les nouveaux utilisateurs peuvent commencer par un essai gratuit, qui est utile pour tester le service sur votre appareil et votre connexion Internet. Il est également recommandé d’utiliser l’un des Contrôleurs de jeu compatibles Stadia pour une meilleure expérience de jeu.

Les utilisateurs de smartphones Android peuvent télécharger l’application Google Stadia ici, tandis que les utilisateurs d’iPhone peuvent le télécharger ici.