Google a le Pixel 4a 5G en vente à des remises importantes (sous certaines conditions)

En tarifant ses tout premiers smartphones 5G à 500 $ et 700 $ dès le départ, il semblait que Google ne laissait pas beaucoup de place à un fou Réductions du Black Friday. Mais alors que le Pixel 4a 5G est en effet peu susceptible d’être mis en vente la semaine prochaine sur la boutique en ligne officielle américaine de son fabricant, le MVNO (opérateur de réseau virtuel mobile) du géant de la recherche a déjà le combiné de 6,2 pouces répertorié à seulement 299 $ et plus.

Évidemment, vous devrez remplir quelques conditions pour économiser les 200 $, mais nous ne parlons pas de quelque chose de trop difficile ou compliqué comme un échange d’appareil ou un arrangement BOGO (acheter-un-obtenir-un).

Au lieu de cela, tout ce que vous avez à faire est d’activer le Pixel 4a compatible 5G sur un nouveau plan «service complet» et le portage dans un numéro existant d’un autre transporteur dans les 30 jours suivant la réception d’un e-mail de confirmation d’expédition après avoir effectivement commandé le téléphone sur le site Web de Google Fi.

Les nouveaux membres d’un plan de groupe existant ont droit au même rabais de 200 $, remarquez, tandis que les clients Fi existants à la recherche d’une simple mise à niveau devront se contenter d’une réduction de 150 $. Mieux encore, cet accord déjà décent peut être combiné avec L’excellent programme d’échange de Google pour vous faire économiser encore plus d’argent. Par exemple, un iPhone 8 en bon état peut vous rapporter jusqu’à 375 $, ce qui rend essentiellement le Pixel 4a 5G moins cher que gratuit.

Là encore, il est important de garder à l’esprit que vos économies de reprise seront appliquées à votre facture en tant que crédit de service, vous devrez donc toujours dépenser 299 $ ou 349 $ pour votre prochain gros téléphone doté d’Android, un appareil photo phénoménal (en particulier par standards de milieu de gamme), un processeur Snapdragon 765 raisonnablement rapide, 6 Go de RAM, 128 Go d’espace de stockage interne, une grande batterie de 3885 mAh avec des capacités de charge rapide et une connectivité 5G à bande basse et moyenne.