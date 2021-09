Google fête ses 23 ans avec un doodle animé gâteau d’anniversaire au chocolat

in

Il y a 23 ans, deux doctorants ont eu l’idée de créer un prototype de “moteur de recherche à grande échelle”. Leur projet est devenu Google, le plus grand moteur de recherche du monde. Google fête son 23ème anniversaire aujourd’hui, 27 septembre 2021, et le géant de la technologie a marqué l’occasion avec un doodle de gâteau au chocolat animé.

“Chaque jour, des milliards de recherches sont effectuées sur Google dans plus de 150 langues à travers le monde. Si beaucoup de choses ont changé depuis les débuts de Google, depuis son premier serveur logé dans une armoire construite à partir de blocs de jouets jusqu’à ses serveurs aujourd’hui hébergés dans plus de 20 centres de données dans le monde, sa mission, qui consiste à rendre les informations du monde accessibles à tous, reste la même”, écrit Google dans une bio accompagnant le Doodle.

La naissance d’un géant de la tech

Lorsque Lawrence Page, 22 ans, et Sergey Brin, 21 ans, se rencontrent pour la première fois au département d’informatique de l’université de Stanford, ils sont en désaccord sur presque tout. Lawrence Page venait d’arriver à Stanford pour passer un doctorat en informatique après avoir été diplômé de l’université du Michigan, et Sergey Brin, également étudiant en doctorat, était chargé de lui faire visiter le campus.

Alors que 1995 passait et que 1996 arrivait, un partenariat entre Page et Brin s’est formé qui a changé le cours de l’histoire. Ensemble, le duo avait développé BackRub, un algorithme qui explorait le Web pour en comprendre la hiérarchie mathématique et classer les pages Web en fonction du nombre de liens réputés dirigés vers elles.

Le moteur de recherche a été baptisé Google à partir du terme mathématique “googol”, qui désigne un chiffre suivi de 100 zéros.

Le 15 septembre 1997, Page et Brin ont enregistré un nom de domaine pour leur moteur de recherche. Avant cela, leur moteur de recherche consommait la majeure partie de la bande passante de Stanford. Le nouveau nom de domaine était Google.com.

En août 1998, le cofondateur de Sun Microsystems – une société de matériel informatique et de logiciels qui devait faire face à la concurrence du marché à l’époque – Andy Bechtolsheim a fait un chèque de 100 000 dollars à Google, une société qui n’existait pas encore à l’époque.

Le 4 septembre, Page et Brin font enregistrer la société en Californie et ouvrent un compte bancaire au nom de la société nouvellement enregistrée pour utiliser le chèque de Bechtolsheim.

Ils installent le bureau de la nouvelle société dans le garage de Susan Wojcicki en Californie. L’année suivante, Susan Wojcicki est devenue directrice du marketing de Google et est aujourd’hui PDG de YouTube. À partir de là, Google a connu une croissance rapide pour devenir l’un des plus grands géants de la technologie au monde.

Aujourd’hui, Google ne se contente pas d’offrir son service de moteur de recherche de base, mais s’est étendu partout, des logiciels de productivité en nuage tels que Docs, Sheets et Slides, à la fabrication de smartphones tels que les téléphones Pixel. Google a contribué à un nombre important de recherches et de développements dans le domaine de la technologie logicielle et de l’intelligence artificielle.

Récemment, le géant de la technologie a également réalisé une percée majeure dans l’informatique quantique.

Joyeux anniversaire, Google.