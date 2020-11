Goodwood College a accès à l’IA, aux drones et aux kits de création d’applications

La pointe de Penmarc'h Sardines à l'huile d'olive, aux piments et aux aromates - Lot 6 boites de 115g

Ces sardines pêchées dans les eaux bretonnes et préparées à l'ancienne en Bretagne sont un mets de connaisseur. Et, comme les bons vins, elles se bonifient en vieillissant. Gardez-les et retournez les boîtes tous les 6 mois...6 x Sardines à l'huile d'olive, aux piments et aux aromates - boîte de 115g