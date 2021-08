Good Singers sur TF1 : qui sont les nouveaux invités qui devront s’affronter sur le plateau de Jarry ce samedi ?

Après le lancement de « Good Singers » en 2020, TF1 a décidé de continuer l’aventure en proposant cette année ou plus précisément le 16 juillet dernier, la deuxième saison de son nouveau divertissement. La chaine a ainsi programmé la diffusion du deuxième numéro de cette saison ce samedi 7 août à 21H05. Et pour animer l’émission, on pourra de nouveau compter sur l’humour et le grain de folie de Jarry, le célèbre enquêteur de « Mask Singer » et animateur du prochain divertissement « Game of talents ». Il accueillera durant cette soirée de nouvelles célébrités comme Julie Zenatti et Max Boublil. Mais alors, que nous réserve donc TF1 pour ce samedi ? C’est que ce que nous allons justement découvrir.

« Good Singers », petit rappel du concept

Pour ceux qui ont raté le lancement de cette émission présentée par Jarry, que ce soit la première saison ou la deuxième, pas de panique, nous avons prévu de vous résumer le concept.

Tout d’abord, il s’agit d’un jeu d’enquête musical inspiré d’une émission turque intitulée « Is That Really Your Voice? ». Dans ce show, des célébrités doivent découvrir l’identité de 12 participants très connus. Ils sont cependant déguisés et peuvent chanter n’importe quelle chanson de n’importe quelle manière afin de rendre les choses moins faciles pour les enquêteurs. Cette émission turque a ainsi été adaptée pour le public français au mois de juillet 2020 et a évidemment attiré plus de 3,18 millions de téléspectateurs, soit 18,2% de part d’audience. Ayant été un succès, TF1 a décidé de renouveler l’expérience en produisant une deuxième saison lancée le 16 juillet de cette année, qui a cette fois-ci attiré 2,98 millions de téléspectateurs.

Nos célèbres « profilers » seront donc divisées en deux équipes pour tenter de décoder les indices et suivre leur instinct afin de répondre à la fameuse question : qui sont les bons chanteurs ? Les 12 participants devront ensuite au cours de la soirée révéler en chanson leur véritable voix ainsi que leur identité. Les « profilers » devront s’affronter sur plusieurs manches très drôles et dans une ambiance très détendue. Même s’il s’agit avant tout d’un divertissement pour s’amuser, c’est aussi une compétition et qui dit compétition veut dire aussi un prix à la clé. Donc, la meilleure équipe à découvrir le plus de bons chanteurs remportera évidemment plus d’argent, mais si une des deux se trompe en désignant le mauvais chanteur, l’autre remportera la cagnotte. La somme sera ensuite reversée à une association caritative. Voilà donc en quelques mots ce qui vous attend ce samedi dans « Good Singers ».

Qui sont les nouveaux invités de ce samedi ?

Après avoir accueilli Keen’V, Titoff, Louane, Jérémy Frerot, Laëtitia Milot et Cartman lors du premier numéro de cette année au mois de juillet, notre délirant animateur, Jarry sera cette fois-ci accompagné par deux nouvelles équipes sur le plateau. En effet, « Good Singers » aura comme invités durant cette soirée de nouvelles stars que beaucoup d’entre nous connaissent déjà très bien, il y aura Julie Zenatti (auteure-compositrice-interprète), Elisa Tovati (actrice) et Chris Marques (danseur) contre Benabar (auteur-compositeur-interprète), Lola Dubini (chanteuse) et Max Boublil (acteur).

Ensemble, nos nouveaux « profilers » devront découvrir les 12 participants ayant chacun leur propre style et profil. Parmi eux se cachent des personnes possédant une voix en or comme vous n’en entendrez pas souvent, mais il y a également des chanteurs pas très doués.

Donc, quoi qu’il arrive tout le monde et même Jarry, vont devoir faire confiance à leur instinct et éviter de trop se fier aux apparences, car comme on le dit si bien, celles-ci peuvent être très trompeuses. Quelle équipe parviendra cette fois-ci à identifier le plus de « bons » chanteurs et gagner le plus d’argent ? La réponse à découvrir ce samedi 7 août dans « Good Singers » à partir de 21H05 sur TF1.