Good Girls : une saison 5 est-elle prévue pour Beth, Annie et Ruby ?

Créée par Jenna Bans, Good Girls est une série de type comédie dramatique qui tourne autour d’un groupe de trois femmes proches, Ruby et 2 sœurs Beth et Annie. Lassées de se battre pour l’argent et de faire les choses dans les règles, elles décident de cambrioler un magasin local. Mais leur décision a un effet domino, et avant qu’elles ne le sachent, leur vie devient méconnaissable. La série policière est initialement sortie le 26 février 2018.

La série a particulièrement recueilli des éloges pour les fortes performances des membres du casting, bien que certains critiques aient estimé que l’intrigue ne rendait pas justice à leurs talents. Malgré cela, les critiques ont apprécié le rythme rapide de la série et la relation interpersonnelle entre les personnages principaux. La manière inattendue dont elle utilise l’humour, même dans les moments les plus sombres, a donné à la série un avantage intéressant. Si vous êtes curieux de savoir si la série reviendra ou non avec un cinquième épisode, voici ce que nous avons pour vous !

Date de diffusion de la saison 5 de Good Girls : Renouvelée ou annulée ?

La saison 4 de Good Girls a été diffusée pour la première fois le 7 mars 2021 sur NBC, et la saison s’est terminée le 22 juillet 2021. La quatrième saison compte 16 épisodes d’une durée de 41 à 44 minutes chacun. En France, la saison 4 de Good Girls est disponible depuis le 30 août 2021.

Nous avons des nouvelles concernant la cinquième saison, et vous pourriez vouloir vous préparer à cela. Le 25 juin 2021, NBC a annoncé qu’elle mettait fin à Good Girls. Il a également été précisé que les patrons ne cherchaient pas à vendre la série à d’autres réseaux ou plateformes de streaming. Selon certaines sources, il était prévu de compléter la série par une cinquième et dernière saison, mais le projet est tombé à l’eau. Une autre option consistait à transférer la série sur Netflix, compte tenu du nombre massif de téléspectateurs qu’elle attirait sur le streamer, mais cela n’a pas fonctionné non plus. Vous vous demandez ce qui s’est passé ? Voici quelques éléments qui pourraient être responsables du sort malheureux de la série de NBC.

Bien que la série soit devenue assez populaire sur Netflix et qu’elle ait attiré un nombre solide de téléspectateurs en différé, cela n’a pas changé le fait qu’elle a obtenu de mauvais résultats sur NBC. Les chiffres d’audience et de téléspectateurs ont chuté de façon spectaculaire, obligeant le réseau à réduire ses pertes ; les performances linéaires d’une série ont beaucoup de poids lorsqu’il s’agit de considérer les renouvellements. Des sources ont révélé que Universal Television a examiné les chiffres pour voir si la série pouvait se maintenir sur Netflix dans le cadre de l’accord existant. Une autre raison pour laquelle les choses n’auraient pas fonctionné est que Netflix aurait dû supporter davantage de coûts de production. Les vedettes Christina Hendricks (Beth), Retta (Ruby) et Mae Whitman (Annie) ont même accepté de réduire leur salaire pour la dernière série. Mais Manny Montana (Rio) n’était apparemment pas satisfait d’un salaire moindre.

Les gens ont de bonnes raisons de croire qu’un drame en coulisses pourrait également être à l’origine de l’arrêt de la série. Pendant quatre saisons, les fans ont vu Beth et Rio grésiller à l’écran. Mais l’équation dans la vie réelle entre les acteurs Hendricks et Montana pourrait ne pas être tout à fait lisse. La rumeur veut que les deux acteurs aient une relation tendue en dehors de l’écran et qu’ils utilisent des mots comme “professionnel” ou “business” pour décrire leur dynamique. Cependant, les stars n’ont pas fait de commentaires directs à ce sujet. Quoi qu’il en soit, il a été confirmé que la saison 5 de Good Girls est officiellement annulée.

Naturellement, les membres du casting n’étaient pas heureux que leur émission soit supprimée. Mae Whitman et Christina Hendricks ont même pris la parole sur les médias sociaux pour exprimer leur déception. Hendricks a remercié les fans pour leur amour et leur soutien, tandis que Whitman a admis qu’elle avait le cœur brisé. Mais ce sont les fans qui ont été le plus durement touchés par cette nouvelle, car ils estiment qu’ils n’ont pas eu la fin qu’ils méritaient. Certains ont même lancé une pétition, qui a déjà reçu un nombre impressionnant de réponses. Qui sait, si les fans font suffisamment de bruit, Netflix pourrait bien changer d’avis et sauver la série, comme il l’a fait pour des succès comme You et Lucifer, ou encore plus récemment avec Manifest.