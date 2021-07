Good Girls annulé : pourquoi la série s’arrête en si bon chemin ?

in

Les trois mères de famille vivant une double vie est toujours une histoire qu’on a envie de suivre. Good Girls est une série NBC, que l’on peut voir en France sur Netflix. Actuellement la série en est à sa saison 4 et de nombreuses discussions ont eu lieu concernant la suite. Malheureusement, la saison 5 de Good Girls ne verra jamais le jour, NBC l’a annulé et Netflix ne souhaite pas reprendre le flambeau.

Selon NBC, la série n’était pas assez populaire pour être renouvelée mais les fans de Beth, Annie et Ruby lui donnent toujours la priorité. Même la dernière fois, lors de la saison 3, les réalisateurs ont constaté une augmentation supplémentaire du nombre de téléspectateurs de la série dramatique et comique.

Les fans et les membres de l’équipe étaient déjà enthousiastes pour les saisons à venir, mais les choses ont empiré lorsque la nouvelle a annoncé que la série avait été annulée par NBC. Pourquoi cela se produit-il ? Il y avait encore beaucoup de choses qui devaient être montrées dans la série. Les fans dévoués sont déjà à la recherche des mises à jour de la saison 5.

Pourquoi Good Girls a été annulée ?

La toute première question qu’on se pose est pourquoi cela s’est produit ? Les raisons sont très claires pour la plupart d’entre nous, mais certains pensent encore qu’il y avait suffisamment de chances pour que la série soit renouvelée.

Avant cette nouvelle, une grande confusion régnait sur Internet : y aura-t-il une saison 5 de Good Girls ou non ? Eh bien, nous avons tous pensé que NBC pourrait faire preuve de pitié envers la série et que ces 1 million de fans pourraient obtenir quelque chose avec eux.

Malheureusement, NBC n’était pas prête cette fois-ci. Après la sortie de la saison 4, des rumeurs circulaient déjà sur le fait que NBC allait annuler la série. Mae Whitman, qui joue le personnage principal de la série, Annie, a posté un message sur Instagram à l’intention de ses adorables fans.

Elle a adressé : “Nous aimerions beaucoup ne pas être annulés”, a écrit l’actrice à ses 1,1 million de followers. “Apparemment, nous sommes sur la bulle – ce qui signifie que [NBC] envisage de ne pas nous ramener [pour la saison 5]… Faites savoir à NBC et Netflix à quel point vous nous aimez.”

La comédie dramatique a déjà beaucoup moins de fans pour renouveler la série pour sa cinquième saison. Jusqu’à présent, NBC a 15 émissions qui sont faites par eux et Good Girls était la deuxième émission la moins regardée après Demo. Toutes ces choses ont conduit les créateurs à penser à l’annulation de la série.

Une saison 5 de Good Girls encore possible ?

Alors que certains fans espèrent toujours que NBC renouvelle la série, il n’y a aucune chance. Il est officiellement confirmé que la saison 5 de Good Girls a été annulée par NBC. Désormais, il n’y a plus aucune chance que la série revienne pour une nouvelle saison. Il reste encore quelques épisodes à diffuser sur Netflix, ce qui sera bientôt chose faite.

Plus tôt, Witman a utilisé son Instagram pour dire à ses 1,1 million de fans que NBC pense à annuler la saison 5 de Good Girls. Si les fans ont rapidement répondu à son message, les choses n’étaient pas sûres à l’époque. La star a demandé à ses fans d’utiliser la plateforme et de dire à l’entreprise à quel point ils veulent une autre saison. La nouvelle de l’annulation a frappé tout le monde, ainsi que les acteurs. Les stars de la série n’ont pas tardé à réagir à ce sujet et elles l’ont fait.

Christina Hendricks (Beth) a posté une photo en ligne avec la légende suivante : “Eh bien, nous avons tout donné. Nous l’avons vraiment fait. Merci à nos incroyables fans au fil des ans pour toute votre passion et votre soutien. #goodgirlscancelled @nbcgoodgirls repost @mistergarf @unforettable”.

Les fans ont rapidement réagi à la nouvelle et le #goodgirlscancelled a commencé à devenir une tendance sur Twitter. Christina a utilisé le mème pour montrer comment les choses se passaient après avoir appris l’annulation. Sur la photo, elle a fermé les yeux de Whitman, ce qui est suffisant pour que le public sache combien elle sera après avoir entendu la nouvelle.

Good Girls, qui a initialement débuté le 26 février 2018, touche donc à sa fin. La série fait ses derniers adieux au public en sortant le dernier épisode le 7 juillet. La série est bientôt disponible sur Netflix avec sa saison 4 complète. La série était déjà prévue pour cinq saisons, la saison 5 étant sa dernière et ultime saison.

NBC a arrêté la production de la dernière saison et nous savons que la saison 4 se terminera sur un cliffhanger. Mais on ne nous donnera pas la saison 5 pour faire monter le suspense. La saison 4 débarque bientôt en France et tout le monde attend les derniers épisodes avec impatience.