Good Doctor saison 5 : un saut dans le temps attendu dans les prochains épisodes

in

La saison 5 de Good Doctor se rapproche de plus en plus, et le drame médical est connu pour faire des sauts de temps entre ses cycles de diffusion, soulevant la question de savoir si cela se reproduira.

Alors que certains fans se préparent pour la saison 5 de Good Doctor qui fera sa première sur ABC, beaucoup se demandent s’il y aura une sorte de saut de quelques mois dans l’histoire puisque la série est habituée à les faire. On dirait bien que la série pourrait sérieusement envisager quelque chose comme ça car cela aidera à surmonter la douleur initiale que Claire (Antonia Thomas) est partie.

Cela donnera également au Dr Mateo (Osvaldo Benavides) l’opportunité de s’adapter davantage puisqu’il est un élément important de la saison à venir. De plus, cela donnerait à Shaun (Freddie Highmore) et Lea (Paige Spara) le temps de commencer à planifier leur mariage, qui devrait être l’un des plus gros obstacles de la saison prochaine.

La série ira-t-elle directement au mariage ?

Nous supposons que c’est possible. En examinant toutes les possibilités dans l’histoire de Good Doctor, le seul inconvénient majeur d’un bond en avant est de rater une partie de la relation entre Morgan et Park.

Dans cet esprit, les fans devraient penser qu’ils vont commencer à aller de l’avant en tant que couple royal. Ne pas pouvoir voir tout cela sera un peu décevant pour les téléspectateurs quand on considère tout.

Le tournage de la cinquième saison de Good Doctor commencera cet été; Dans cet esprit, beaucoup imaginent qu’il y aura plus de nouvelles sur ce qui va arriver dans le nouvel opus.