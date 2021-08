Good Doctor saison 4 sur TF1 : date de sortie, casting, intrigue… tout savoir sur les nouveaux épisodes du Dr Shaun Murphy

Créée par David Shore, la série médicale populaire d’ABC Good Doctor, diffusée en France sur TF1, tourne autour du Dr Shaun Murphy, un jeune et talentueux interne en chirurgie à l’hôpital fictif de San Jose St. Bonaventure, qui doit faire face aux extraordinaires défis que représente le fait d’être un autiste atteint du syndrome de savant, tout en se frayant un chemin parmi les normes sociales et culturelles qu’il ne comprend souvent pas dans sa vie personnelle et professionnelle. David Shore, qui a déjà réalisé Dr House, a clairement compris comment créer des protagonistes complexes et troublés qui se trouvent être des professionnels de la santé. La série Good Doctor a été créée le 25 septembre 2017 et a diffusé trois saisons à ce jour en France mais 4 outre-Atlantique. Si vous vous demandez quand sortira la prochaine saison de Good Doctor sur TF1, voici ce que nous savons.

Quand sera diffusée la saison 4 de Good Doctor sur TF1 ?

La troisième saison de Good Doctor a été diffusée à partir de septembre 2019 sur ABC et en novembre 2019 sur TF1. La saison 4 a été diffusée à compter du 2 novembre 2020 aux Etats-Unis, mais cette fois-ci, il a fallu attendre un peu plus longtemps car la diffusion de la saison 4 de Good Doctor commencera le mercredi 25 août à 21h05 sur TF1.

IL revient dès le 25 août : #GoodDoctor saison 4 inédite. Tous les mercredis 21:05 @TF1 pic.twitter.com/d36O0dLa9Q — TF1 Pro (@TF1Pro) August 3, 2021

Cette saison 4 est composée de 20 épisodes comme la saison précédente, soit 2 épisodes de plus que les deux premières saisons de la série médicale.

Casting de la saison 4 de Good Doctor

Le Dr Shaun Murphy est interprété par Freddie Highmore (Charlie et la chocolaterie, Bates Motel). Nicholas Gonzalez joue le rôle du chirurgien cardiothoracique titulaire, le Dr Neil Melendez. Antonia Thomas joue le rôle du Dr Claire Brown. Hill Harper joue le rôle du chirurgien plasticien Dr. Marcus Andrews. Le vétéran de la télévision Richard Schiff incarne le neurochirurgien titulaire et président de l’hôpital, le Dr Aaron Glassman. La distribution principale comprend également Tamlyn Tomita dans le rôle de la présidente Allegra Aoki, Will Yun Lee dans celui du Dr Alex Park, résident en chirurgie, Fiona Gubelmann dans celui du Dr Morgan Reznick, Christina Chang dans celui du Dr Audrey Lim, chirurgien traumatologue, Paige Spara dans celui de Lea Dilallo et Jasika Nicole dans celui du Dr Carly Lever.

Après la rupture de Shaun et Carly, il a été révélé que Nicole quittait la série. Avec la mort du Dr Neil Melendez dans le final de la saison, Nicholas Gonzalez, membre original du casting, fait également son départ.

Intrigue de Good Doctor saison 4

Le dernier épisode de la saison 3 de Good Doctor a pratiquement changé le statu quo de la série. Un énorme tremblement de terre frappe une brasserie où Melendez, Glassman et Lea sont présents pour une collecte de fonds. Park et Lim ne parviennent pas à sauver Casey, leur patiente adolescente perturbée, dont la mort affecte profondément Park, qui prend la décision de retourner en Arizona auprès de sa famille. Melendez meurt des blessures internes qu’il a subies lors de l’effondrement de la brasserie, mais pas avant que lui et Claire ne se disent ce qu’ils ressentent. Lea réalise qu’elle aime vraiment Shaun et ils s’embrassent.

Dans la saison 4, attendez-vous à ce que la relation de Shaun et Léa reçoive une attention particulière. Nous pourrions également découvrir si Park retourne effectivement en Arizona. La mort de Melendez pourrait également avoir un impact significatif sur la saison. Il est également question que la première partie de la saison 4 soit en deux parties et qu’elle traite de l’épidémie de COVID.

Rendez-vous donc à compter du lundi 25 août à 21h05 sur TF1 pour voir les premiers épisodes de la saison 4 inédite de Good Doctor.