Good Doctor: ces détails que seuls les fans les plus fidèles connaissent sur la série

The Good Doctor est devenu un énorme succès, mais seuls les vrais fans de la série connaissent certains détails derrière la production et le tournage de la série ABC diffusée en France sur TF1. Il est probable que seuls les plus grands fans de Good Doctor savent comment la série est née, telle que ses téléspectateurs la connaissent. Pour ces raisons, il est temps de se pencher sur cette liste de détails que seuls les vrais fans connaissent.

La représentation de l’autisme par Shaun

Parmi les nombreux drames médicaux actuellement diffusés à la télévision, Good Doctor se distingue par le fait que son personnage principal est un chirurgien autiste.

Dans cette optique, toutes les personnes impliquées dans la réalisation du Dr Shaun Murphy (Freddie Highmore) ont dû s’assurer qu’elles décrivaient correctement le fonctionnement d’une personne autiste.

Good Doctor est basé sur une série sud-coréenne

Si quelqu’un a pensé que c’était une idée originale de centrer un drame médical sur un interne en chirurgie autiste, il n’est pas le seul. Cependant, tous ceux qui pensaient cela se sont trompés, car cette série est une version américaine d’une série sud-coréenne à succès ayant le même concept.

Le tatouage du Dr Melendez est faux

Lorsque le Dr Neil Melendez (Nicholas Gonzalez) est apparu pour la première fois dans la série, il semblait qu’il allait être un autre exemple de chirurgien unidimensionnel et très compétitif. Heureusement, au fur et à mesure que la série a progressé, les téléspectateurs ont pu le voir davantage.

Lorsque les téléspectateurs ont vu pour la première fois un tatouage dépasser de son uniforme, il semblait déplacé. Quant à son tatouage d’élan, une chose est sûre, il est faux et appliqué sur le corps de l’acteur avant le tournage de Good Doctor.