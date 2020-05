Gonjiam Haunted Asylum Remake en préparation – / Film

Gonjiam: l’asile hanté, un film métrage très effrayant trouvé en Corée du Sud, obtient un remake américain inévitable. Le film original suit une équipe de chasseurs de fantômes filmant leur nuit dans un asile supposément hanté qui s’avère – vous l’aurez deviné – vraiment hanté. Ce n’est pas le scénario le plus original, mais il est sacrément efficace.

Selon THR, Black Box Management de Los Angeles et BH Entertainment de Séoul s’associent pour un remake américain du film d’horreur sud-coréen de 2018 Gonjiam: l’asile hanté. Dans Gonjiam, une équipe de chasseurs de fantômes basée sur le Web se dirige vers un asile abandonné pendant la nuit avec le plan de rassembler une quantité considérable de vues en ligne. Pour augmenter leur audience, certains membres de l’équipe organisent secrètement de faux événements paranormaux qui effraient les chasseurs de fantômes qui sont hors de la boucle. Ce plan se retourne finalement contre réel des choses surnaturelles commencent à se produire. Voici une bande-annonce:

Gonjiam: l’asile hanté

Et si vous avez besoin d’être encore plus convaincant, voici un extrait d’une des scènes les plus bizarres du film.

Gonjiam est actuellement en streaming sur Amazon Prime Video aux États-Unis, et après l’avoir regardé, je peux confirmer qu’il a une bonne part de peurs (vous pouvez m’entendre parler du film sur un récent épisode du / Watercooler). La première moitié du film est un peu sans histoire et un peu idiote, mais quand l’horreur monte, elle ne cède jamais. Je ne suis pas tout à fait sûr du film Besoins un remake, surtout depuis le film canadien anglais Rencontres graves a presque le même tracé exact. Mais bon, il y avait plein de gens qui pensaient que le film d’horreur japonais Ringu n’a pas eu besoin d’un remake, pourtant L’anneau s’est avéré fantastique. Peut-être le Gonjiam remake collera également l’atterrissage.

«Nous remercions nos amis de Showbox de nous avoir fait confiance pour développer Gonjiam pour le public américain. La Corée est devenue une deuxième maison pour nous, et nous sommes ravis de partager le divertissement et la culture qui ont captivé l’attention du monde », ont déclaré les partenaires de Black Box, Mike Dill et Lowell Shapiro.

Charles Pak, responsable du développement international chez BH Entertainment, a ajouté: Parasite a prouvé, l’appétit pour le contenu coréen n’a jamais été aussi élevé. Le partenariat favorisera l’échange et le développement d’adaptations, de remakes et d’originaux coréens et américains pour les marchés coréens et américains. »

