Goldie Hawn organise un événement en direct pour parler de la science derrière MindUp

Elle a construit une carrière hollywoodienne autour de son personnage loufoque avec des films tels que Overboard et Private Benjamin, mais l’ambition de Goldie Hawn n’a rien de ridicule lorsqu’il s’agit d’aider à améliorer la santé mentale des enfants.

En 2003, l’actrice et auteur à succès a créé MindUP avec des chercheurs, des scientifiques et des éducateurs pour apprendre aux enfants à réguler leurs émotions et à nouer des relations positives.

Son objectif est de renforcer le bien-être général grâce à la psychologie positive, à la conscience, aux neurosciences et à l’apprentissage socio-émotionnel.

En partenariat avec l’application Insight Timer, il existe même des exercices gratuits de cinq minutes pour enseigner aux enfants la gratitude quotidienne, les «pauses cérébrales» et la gentillesse qui améliorent la concentration, la résilience, l’optimisme et l’empathie. Les exercices audio sont disponibles en anglais, espagnol, français et portugais avec d’autres langues à venir cette année.

«C’est un grand honneur d’être associé à Insight Timer, une entreprise mondiale qui a la capacité de créer des approches stimulantes, calmes et diverses pour le bien-être émotionnel», a déclaré Goldie Hawn, fondateur de MindUP.

«Pendant cette période d’incertitude, les enfants sont affectés négativement sur le plan émotionnel et font face à des symptômes de stress et d’anxiété. Notre programme MindUP aide à résoudre ces problèmes en créant une forme mentale et une stabilité émotionnelle. Goldie Hawn

«Grâce à Insight Timer, nous sommes en mesure de proposer certaines de nos pratiques éducatives aux parents qui aident à l’école à la maison et aux enseignants qui apprennent à enseigner virtuellement.»

Goldie Hawn accueillera un événement en direct

Si vous êtes un parent à la recherche d’aide, assurez-vous de vous connecter le 13 novembre à 13 h HNE pour entendre Hawn animer une conférence en direct sur Insight Timer afin d’expliquer la science derrière le programme de conditionnement physique, MindUP. Avouons-le, cela a été une année difficile pour les étudiants et les exercices de MindUP sur Insight Timer enseignent aux enfants la concentration, l’empathie et l’établissement de relations – ce qu’un écran perturbe souvent.

L’Organisation mondiale de la santé a rapporté en septembre 2020 que la dépression est l’une des principales causes de maladie et d’incapacité chez les adolescents, et plus tôt cette année, avec les Nations Unies, un plus grand nombre d’enfants luttent contre la concentration et la nervosité en raison des changements de mode de vie pendant la pandémie COVID-19. .

Alors que les écoles du monde entier luttent pour rouvrir complètement, des millions d’enfants apprendront dans des classes de fortune à la maison parmi des distractions potentielles ou des environnements inadaptés. MindUP a créé du contenu pour Insight Timer afin de combler cette lacune en rendant les composants de son programme de formation pluriannuel bien documenté accessibles à toute personne qui se retrouve enseignante cette année.

MindUP rejoindra la bibliothèque gratuite d’Insight Timer parmi les exercices de pleine conscience en neurosciences de Judson Brewer MD Ph.D, Rick Hanson Ph.D, Dan Siegel MD et d’autres chercheurs de premier plan.

À propos d’Insight Timer

Insight Timer est la plus grande application de méditation gratuite au monde pour l’anxiété, le stress et le sommeil. C’est la seule application de cet espace à évoluer à partir d’un modèle commercial conscient, attirant 18 millions d’utilisateurs par le bouche à oreille et sans dépenses publicitaires. Insight Timer propose 60 000 méditations gratuites et de haute qualité de la part de plus de 8 000 enseignants du monde entier, dont Sa Sainteté le Dalaï Lama, Russell Brand, Elizabeth Gilbert, Tara Brach et Jack Kornfield. Sa bibliothèque est diversifiée et inclusive avec des méditations laïques, spirituelles, religieuses et scientifiques, de la musique et des conférences dans 44 langues différentes.

À propos de la Goldie Hawn Foundation

Depuis 2003, MindUP aide les enfants à développer la santé mentale nécessaire pour s’épanouir à l’école et tout au long de leur vie. MindUP est le programme phare de la Goldie Hawn Foundation, une organisation à but non lucratif créée en réponse à l’épidémie mondiale d’agression infantile, d’anxiété, de dépression et de suicide. Fondé fermement sur les neurosciences, MindUP donne aux enfants les connaissances et les outils dont ils ont besoin pour gérer le stress, réguler les émotions et relever les défis du 21e siècle avec optimisme, résilience et compassion.

Pour en savoir plus sur MindUP, visitez: https://mindup.org/