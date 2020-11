Goldie Hawn et Kurt Russell révèlent le secret de leur histoire d’amour durable

2020-11-14 01:00:07

Goldie Hawn maintient sa romance avec Kurt Russell vivante en étant «drôle».

L’heureux couple est ensemble depuis 37 ans et ils ont maintenant partagé un aperçu de leur vie amoureuse, insistant sur le fait que l’humour est la clé de tout.

Goldie a déclaré: « Ce n’est pas ce que vous faites, c’est comment vous le faites. »

Et Kurt a ajouté: «Goldie peut littéralement s’éloigner physiquement parfois et me faire rire. Elle est drôle par nature. Elle… l’est.

L’actrice de ‘Overboard’, 74 ans, a également déclaré que les commentaires intelligents de son partenaire l’amusaient le plus « parce que, vous savez, Kurt n’est pas maladroit. »

Goldie et la star de «Tombstone», âgée de 69 ans, ne se sont jamais mariés malgré leur histoire d’amour de près de quatre décennies, mais ils sont plus que satisfaits de leur famille recomposée, composée de quatre enfants et six petits-enfants.

Et Kurt – qui a Boston, 40 ans, avec son ex-femme Season Hubley, et Wyatt, 34 ans, avec Goldie – ne changeraient pas leur dynamique familiale pour le monde.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui lui apporte de la joie lors d’une interview conjointe pour le magazine Parade, il a répondu: « Je veux dire, ma famille est avant tout cela. »

La nouvelle vient après que Kurt a précédemment déclaré que la vie avec Goldie – qui est également la mère d’Oliver, 44 ans et de Kate, 41 ans, qu’elle a avec son ex-mari Bill Hudson – était «spectaculaire», comme il le prétendait leur la romance était «destinée» à être quelque chose de spécial, malgré parfois des «problèmes» avec leur famille.

Il a expliqué: « Cela a été spectaculaire et je ne peux pas croire que c’était destiné à l’être. En même temps, nous menons une vie normale et avons tous les mêmes problèmes que les autres personnes avec quatre enfants. »

