Golden Tate mis au banc par les Giants en raison d’un «  comportement égoïste  », déclare l’entraîneur

Joe Choose a fait la plus forte affirmation de son poste d’enseignant principal avec les Giants de New York en mettant au banc Golden Tate, quittant l’énorme receveur du vétéran parce que le groupe se rend pour le sport de dimanche en direction du Washington Soccer Staff. Les «habitudes égocentriques» n’ont pas leur place sur les Giants, le même jour où l’entraîneur et Tate ont eu une conservation prolongée en partie sur ses actions lors de la défaite 25-23 de lundi contre les Buccaneers de Tampa Bay.- – – Tate a exprimé ses griefs évidents avec Giants en disant deux fois aux téléspectateurs de 11,7 millions de personnes qui regardent le sport en direction de Tampa Bay que quelqu’un voulait lui lancer le ballon, d’abord en criant sur le chemin de la ligne de touche, puis en criant dans les caméras à la suite d’un formidable atterrissage dans le déclin. TABLE RONDE DE LA SEMAINE 9 DE LA NFL: Quels groupes vont monter, baisser en deuxième moitié de saison? LIENS SPORTIFS: Des racines profondes existent entre Joe Biden, Kamala Harris et Le monde des activités sportives Tate a manqué des conférences et une solution mercredi, mais à son retour jeudi, sa position avait été clairement diminuée. Il a travaillé jeudi et vendredi sur le groupe de scouts, prenant part au poste de l’énorme receveur étoile de Washington Terry McLaurin, pas précisément fréquent pour un vétéran de la NFL de 11 ans. plus évidente à travers le sport lundi et dans ses suites, ainsi que des publications de son épouse Elise sur sa page Web Instagram publique de plus de 50000 abonnés qui semblaient critiquer les entraîneurs et le quart-arrière, Daniel Jones, entre autres. compte, Tate a apprécié une paire de tweets essentiels des Giants – ainsi qu’un qui recommandait au groupe de lancer le joueur de 32 ans – et cela s’est produit à un certain niveau lorsque les commentaires avaient été faits entre le sport de lundi et mercredi en fin d’après-midi. Choisir de ne pas dire si l’absence de Tate était ou non une motion disciplinaire ou le choix du participant de quitter le pouvoir et le siège principal mercredi. Il n’a pas divulgué de détails supplémentaires et ce qui s’est passé peut être géré en interne.Il y a eu deux situations distinctes qui ont introduit le mécontentement de Tate au premier plan, soulevant des questions sur ses efforts et s’il plaçait ou non l’efficacité d’une personne particulière en avant du groupe. Et avec les Giants qui luttent à 1-7, Choose n’en a rien. Après avoir fait sa première capture au début du quatrième quart-temps, Tate a sauté sur ses pieds et a crié sur le chemin de la ligne de touche des Giants – «Jetez-moi le cliquetis. Balle! » – et la remarque a été reprise sur l’émission ESPN.La deuxième fois, après avoir fait un atterrissage bondissant tard dans le sport, Tate a apparemment cherché les caméras et a crié une fois de plus: «Lance-moi la balle!» À travers le sport, Tate pourrait être vu sur un certain nombre d’événements jetant ses bras en l’air, suggérant qu’il était ouvert lorsque le ballon ne s’est pas approché. Dans sa section hebdomadaire de discussion à la craie sur les canaux sociaux du groupe, Choose a abordé un type de performances lorsque Jones a lancé le ballon à Evan Engram, dont l’essai de plongée était marqué simplement en voulant la ligne de visée, tandis que Tate a dégagé son défenseur près du dos du haut. Zone.Choose mentionné Jones a fait le bon apprentissage sur le jeu. Les Giants ont présenté Tate en tant qu’agent libre lors de la dernière intersaison sur un contrat de quatre ans de 37,5 millions de dollars et l’ont offert parce que l’anti-Odell Beckham Jr.a simplement quelques jours après avoir acheté et vendu Beckham à Cleveland, et le transfert n’a tout simplement pas fonctionné. Tate a été suspendu pour ses 4 premiers jeux vidéo sur son mandat des Giants en septembre dernier après avoir violé la couverture de la ligue sur les substances améliorant les performances. Il a joué 18 jeux vidéo et compte 71 attrapés pour 902 verges et huit touchés sur deux saisons.Il n’y a pas de cash assuré restant sur le contrat de Tate après cette saison, il est donc peu probable qu’il soit avec les Giants en 2021, abandonner uniquement environ 4 millions de dollars en un coût en espèces inutile pour le plafond salarial.Si les géants considèrent que la conduite de Tate a été préjudiciable au groupe, cette suspension évidente pourrait entraîner une lutte autorisée pour l’argent assuré dans le cas où ils opteraient pour la moitié des méthodes plus tôt. que le sommet de la saison 2020.Artwork Stapleton est l’auteur du battement des Giants pour NorthJersey.com. Email: [email protected] Twitter: @art_stapleton

Cystiphane Lotion Anti-Chute 125ml Les laboratoires Bailleul ont mis au point Cystiphane lotion anti-chute . Ce soin capillaire permet de lutter contre la chute de cheveux chronique ou occasionnelle, causée par la fatigue, le stress, les déséquilibres hormonaux ou d'autres nombreuses raisons. Il protège les cheveux et le cuir chevelu contre