Golden Joystick Awards 2020 – 8 exclusivités PlayStation nominées

Les Golden Joystick Awards seront bientôt remis, un prix communautaire dans lequel, contrairement au Game Award, les joueurs peuvent voter eux-mêmes sur leurs favoris.

Le prix du jeu de l’année de cette année comprend huit titres fiers parmi de nombreuses catégories, qui sont exclusivement représentées par PlayStation sur une console. Sous The Last of Us: Part II, Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls ou ça Remake de Final Fantasy VII.

Nominations au jeu de l’année

Factorio (PC, Xbox One)

Fantôme de Tsushima (PS4)

Yakuza: comme un dragon (PS4, Xbox One, PC)

The Last of Us Part 2 (PS4)

Doom Eternal (PS4, PC, Xbox One)

Remake de Final Fantasy VII (PS4)

Demi-vie: Alyx (PC)

Crusader Kings III (PC)

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch)

Death Stranding (PC – PS4 en 2019)

Hadès (PC, Nintendo Switch)

Ori et la volonté des feux follets (Xbox One, PC, Nintendo Switch)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PS4, PS5)

Genshin Impact (PS4, PC)

Demon’s Souls (PS5)

F1 2020 (PC, PS4, Xbox One)

Assassin’s Creed Valhalla (PS4, Xbox One, PC)

Spelunky 2 (PS4, PC)

Microsoft Flight Simulator 2020 (PC)

Fall Guys (PS4, PC)

Si vous souhaitez voter vous-même sur vos favoris, également dans les autres catégories, vous pouvez trouver le vote officiel sur ce lien. Les gagnants seront annoncés le 24 novembre 2020,