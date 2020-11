Godzilla vs Kong Streaming Release probable, probablement à HBO Max – / Film

Suite à la récente décision de Warner Bros Pictures de publier Wonder Woman 1984 sur HBO Max en même temps qu’une sortie en salles le jour de Noël, les vannes sont ouvertes pour que davantage de superproductions en studio empruntent la voie du streaming. Au moins, cela pourrait être le cas pour certains des grands films que Warner Bros. attend dans les coulisses. Le mot dans les rues d’Hollywood est que Godzilla contre Kong pourrait être le prochain grand film à conclure un accord de streaming avec HBO Max en étant le destinataire probable.

Le Hollywood Reporter a des nouvelles sur Warner Bros. Pictures négociant une sorte de Godzilla contre Kong diffusion en continu. Netflix aurait fait une offre de plus de 200 millions de dollars pour le film, mais WarnerMedia cherche plutôt à récupérer le film afin de l’envoyer à HBO Max. Oui, Warner Bros. Pictures relève de la bannière WarnerMedia, mais ils ont leurs propres finances, donc le film doit toujours être payé, même s’il est destiné à une autre branche de divertissement au sein de WarnerMedia, dans ce cas HBO Max.

L’offre de Netflix était énorme, mais elle n’aurait payé que 75% du budget du film. La raison pour laquelle il ne couvre pas la totalité du budget est probablement parce que Warner Bros Pictures sortirait toujours le film en salle en Chine, où Netflix n’est pas disponible et Godzilla est un tirage plus important qu’aux États-Unis. Mais même ainsi, WarnerMedia est probablement plus désireux de garder un Godzilla contre Kong accord de streaming en interne comme un autre moyen de construire la base d’abonnés HBO Max, qui a été une grande force motrice derrière la décision de publier Wonder Woman 1984 sur le nouveau service de streaming.

Pour ce que ça vaut, un porte-parole de Warner Bros. déclare: «Nous prévoyons de publier Godzilla contre Kong en salles l’année prochaine comme prévu. Bien que cela puisse être vrai, cela n’empêche pas une sortie en streaming. Actuellement, la suite est prévue pour une sortie en salles le 21 mai 2021. Il est peu probable que WB publie le film en streaming si tard dans l’année alors qu’un vaccin devrait être disponible aux États-Unis, alors peut-être que le studio envisage de faire passer le film à une sortie en salles plus tôt en 2021 tout en le donnant. une version en streaming en même temps. Peut-être qu’il aura un accord similaire à celui Wonder Woman 1984 en étant uniquement disponible sur HBO Max pendant 30 jours alors que le film continue de jouer dans les salles.

Cela pourrait être une décision judicieuse pour Warner Bros.et WarnerMedia. Le studio récupérerait le budget de leur film sans avoir à se soucier du taux de participation au box-office, et WarnerMedia aurait un autre grand film pour attirer les abonnés à HBO Max. Bien que Godzilla gagné près de 525 millions de dollars dans le monde en 2014 et Kong: l’île du Crâne suivi avec plus de 566 millions de dollars dans le monde, Godzilla: le roi des monstres seulement 386 millions de dollars dans le monde. Combinez cette forte baisse du box-office avec le calendrier de sortie bondé de 2021 des films 2020 retardés, et Godzilla contre Kong peut ne pas avoir de bonnes chances de produire des retours au box-office suffisamment bons pour générer des bénéfices.

Puisqu’un accord est toujours en cours de discussion, nous n’aurons probablement pas de mot officiel à ce sujet pendant un certain temps. Mais nous ne serions pas surpris si au moins quelques autres grandes sorties en studio prévues pour les prochains mois optent pour une diffusion simultanée en streaming et en salles en attendant un vaccin pour rendre plus sûr le retour aux salles de cinéma.

