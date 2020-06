Godzilla Vs. Kong: Les deux forces puissantes vont entrer en collision et comment!

Le prochain film monstre américain Godzilla vs Kong est très attendu! Celui-ci sera le 36e film de la très populaire franchise Godzilla. Il sera également considéré comme le 12e film de la franchise King Kong. La date de sortie du film a maintenant été retardée. Nous avons toutes les informations relatives au film dans cet article. Alors, plongez-vous pour tout savoir!

Godzilla Vs. Date de sortie de Kong

Plus tôt, le film devait sortir en novembre 2020. Mais, en raison des retards dans le processus de production en raison de la pandémie de coronavirus, il a été reporté. Ainsi, la nouvelle date de sortie de Godzilla Vs. Kong est le 21 mai 2021.

Tout d’abord, dans une annonce faite en 2015, un univers cinématographique commun entre Kong et Godzilla a été évoqué. Plus tard, l’écrivain, le réalisateur, le casting et d’autres membres des équipes ont été intégrés dans les années suivantes. Le tournage du film s’est terminé en avril de l’année dernière.

Quelle sera l’intrigue de Godzilla Vs. Kong?

Comme décrit dans une déclaration de Legendary et Warner Bros., ce film montrera la collision entre Godzilla et Kong. Ces deux forces de la nature les plus puissantes vont commencer une grande bataille. Donc, nous verrons un combat spectaculaire entre nos deux personnages forts préférés. En outre, il existe une sorte de complot humain qui mettra en danger la vie de toutes les créatures. Par conséquent, bon ou mauvais, aucun ne sera épargné.

Membres de la distribution

Un casting solide et une équipe choisie avec brio est quelque chose qui rend ce film de plus en plus fascinant pour nous. Wingard est le directeur de Godzilla Vs. Kong. De plus, la liste confirmée des acteurs comprend:

Alexander Skarsgård

Millie Bobby Brown comme Madison Russell

Brian Tyree HenryShun Oguri

Rebecca Hall

Eiza González

Kyle Chandler comme Dr Mark Russell

Jessica Henwick

Julian Dennison

Demián Bichir

Godzilla Vs. Kong (IMAGE: Pinterest)

Le casting est plein d’acteurs talentueux et légendaires. Donc, ce sera génial de voir cet ensemble dans un film avec une intrigue forte. Pendant ce temps, restez à l’écoute pour obtenir toutes les dernières mises à jour sur toute annonce liée à Godzilla Vs. Kong.