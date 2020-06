Godzilla VS. Kong | Junkie XL Composing Score

Depuis que les cinéastes ont révélé qu’un contenu de destruction massive était en route, Godzilla Vs. Kong a fait l’objet de nombreuses spéculations. Cependant, à part un éventuel coup de carte, le coup n’a pas beaucoup d’informations.

Godzilla Vs. KongImage par – Youtube

Adam Wingard lui-même a révélé la nouvelle de la confirmation de Godzilla contre Kong. Il a publié la collection et l’image de studio de Junkie XL sur son compte Instagram.

Disques Godzilla vs Kong Soundtrack et Junkie XL

Les bandes sonores sont essentielles à chaque instant dans n’importe quel film. Ils jouent un rôle essentiel dans la mise en forme de la scène dans le film, et s’ils sont réglés correctement, la scène vaudra mieux la regarder. Nous sommes tous conscients du fait que les films de Christopher Nolan ont de meilleurs scores en arrière-plan, et si heureusement mortel Hans Zimmer est à bord, alors le score sera imbattable.

Pour Godzilla vs. Kong, Junkie XL est l’homme qui est nommé pour s’occuper de l’instrument du film. De plus, nous savons que les compositeurs néerlandais sont très attendus et ils peuvent faire des merveilles à coup sûr, s’ils sont dirigés correctement.

Godzilla Vs. KongImage by – Éditions Nation

Junkie XL a déjà travaillé avec Hans Zimmer sur de grands projets, dont The Amazing Spiderman 2. Leur contribution ne s’est pas arrêtée ici, elle comprend également, Alita: Battle Angel, Mad Max: Fury Road, Divergent, Sonic The Hedgehog et Dark Fate de Terminator.

Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que Junkie XL soit celui qui compose la partition de Godzilla vs. Kong, et il est évident que les compositeurs ont beaucoup à offrir. Ils mettront sûrement leur meilleur travail sur le film Godzilla vs. Kong.

Le film devrait être le plus grand vers monstre de l’histoire du cinéma. Nous sommes tous aussi excités que vous tous. Attendons que les monstres apparaissent sur nos écrans, pour que nous puissions assister à la bataille épique.