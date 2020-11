Godzilla rencontre Streets of Rage dans Dawn of the Monsters

D’une manière ou d’une autre, malgré le succès de Pacific Rim et la marche continue des films Godzilla des deux côtés du Pacifique, le boom du kaiju n’a pas vraiment pénétré les jeux vidéo – non, c’est plus comme des bruits de pas en caoutchouc ici. L’un des jeux indépendants qui essaient de changer les choses est Dawn of the Monsters, et les développeurs ont obtenu un soutien de leur nouvel éditeur: WayForward.

Dawn of the Monsters est un bagarreur coopératif dans la veine de Streets of Rage ou Final Fight, dans lequel jusqu’à quatre joueurs contrôlent des monstres géants sur un chemin pour empêcher d’autres monstres géants de détruire la Terre. Les développeurs de 13AM Games n’ont pas encore montré grand-chose, mais la seule vidéo de jeu pré-alpha a un style visuel saisissant, et il semble qu’il y ait aussi un système de combat assez lisse sous les visuels.

Vous trouverez Dawn of the Monsters sur PC à la «fin de 2021» – ainsi que sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch. Les développeurs disent que nous obtiendrons plus d’informations « à une date ultérieure ».

Découvrez la première vidéo de gameplay ci-dessous.

