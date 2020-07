Godzilla contre. Kong Concept Art montre enfin la collision des titans

Alors que le combat de Godzilla et Kong pour les âges sera au centre du film, il y a, bien sûr, plus dans l’histoire. D’après le peu que nous savons, les agents de Monarch essaieront de trouver les origines des Titans et découvriront également un complot visant à tuer tous les monstres entièrement. De plus, il est rapporté que l’histoire peut être serrée, car quelqu’un d’un test de dépistage a déclaré que le film ne durait qu’une heure et 45 minutes.