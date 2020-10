Godz: « J’ai entendu des allégations selon lesquelles 75% des équipes d’Asie du Sud-Est seraient impliquées [in Dota 2 matchfixing] »

Il n’est pas rare de voir un jeu être revu ou un joueur interrogé en ce qui concerne le matchfixing aux niveaux deux et trois. Dota 2 événements. Cela a tellement mal tourné, cependant, que Liquipedia a dû changer certaines de ses politiques pour éviter d’aider par inadvertance les matchfixers.

Dans une interview avec le commentateur Andrew « Zyori » Campbell sur son podcast Zyori Plus One, le co-fondateur de Beyond the Summit et dota David «GoDz» Parker, enthousiaste, a déclaré qu’il pense que le problème est sous-estimé dans la plupart des cas.

En tant que personne qui organise fréquemment des tournois en Amérique du Nord, en Europe et en Asie du Sud-Est, GoDz dit qu’il entend fréquemment parler d’équipes et de matchs en cours de révision en raison de la correction de match et a même interdit aux équipes des événements BTS dans le passé.

Dans ce cas particulier, il fait référence à PlusOne et au jeu où David «dnm» Cossio, une pubstar NA de 17 ans, a mené trois de ses coéquipiers à la victoire alors qu’ils essayaient de lancer. GoDz dit que dmn et son manager ont essentiellement signalé ses coéquipiers le lendemain et que BTS a lancé une enquête, qui a abouti à l’interdiction de trois joueurs et à la disqualification de l’équipe.

En réponse à Zyori lui demandant s’il était préoccupé par le problème, GoDz a déclaré qu’il était extrêmement préoccupé.

«Je pense que le matchfixing dans Dota 2 est beaucoup plus répandue et beaucoup plus courante que quiconque ne le pense », a déclaré GoDz. «J’ai entendu des allégations selon lesquelles 75% des équipes en Asie du Sud-Est y seraient impliquées. Je ne suis pas nécessairement d’accord avec ce chiffre, mais c’est quelque chose que quelqu’un derrière une entreprise de type de données de paris sur l’e-sport m’a dit.

GoDz a également déclaré qu’il pensait qu’il était facile de réussir en tant qu’individu, mais lorsque vous essayez de le faire dans un jeu d’équipe comme dota, c’est beaucoup plus difficile. C’est essentiellement pourquoi PlusOne a été si facilement attrapé.

Comme on l’a vu dans une enquête récente sur Yellow Submarine et Cyber ​​Legacy, les joueurs se voient également offrir beaucoup d’argent à condition qu’ils amènent leurs coéquipiers à participer à l’accord.

Ceci est également appliqué davantage aux paris accessoires, ou aux paris plus petits que les sites de paris utilisent pour remplir les lignes. Certains schémas de matchfix notables ont ciblé First Blood, qui tue en premier, et First to 10, laquelle équipe obtient 10 éliminations en premier, qui peuvent toutes être plus facilement affectées par un joueur que le résultat d’un jeu entier.

« Le type de matchfixing le plus courant qui se passe n’est pas de perdre intentionnellement des matchs, mais de réparer certaines parties du jeu », a déclaré GoDz. « Je pense que vous trouverez l’équipe de matchfixing et de lancer des jeux comme Arrow Gaming l’a fait et a été interdit dans le passé, ce n’est pas incroyablement courant. »

GoDz a déclaré qu’il était extrêmement difficile d’attraper et de prouver au niveau individuel et que vous ne pourrez pas le dire simplement en regardant le jeu après qu’il soit terminé. Zyori a soutenu cela en rappelant aux gens que les joueurs peuvent perdre leur premier sang ou être mis 0-4 dans un match de couloir pour la mort et toujours gagner le couloir parce que ce n’est pas la mesure la plus importante à surveiller.

C’est encore plus difficile à expliquer en ligne dota, parce que les équipes peuvent affirmer qu’elles connaissent un retard ou se déconnecter et le blâmer sur leur connexion, et il n’y a pas vraiment grand chose qu’un TO puisse faire à moins que quelqu’un ne quitte cette équipe ou ce joueur.

Vous pouvez écouter la discussion complète, qui explore également les équipes et les TO qui souhaitent jouer en ligne, Valve supportant BTS, et plus encore sur la chaîne YouTube de Zyori.

