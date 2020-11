Godfall Review – Magnifiquement peu profond (PS5)

Le lancement très attendu de la puissante console PlayStation 5 de nouvelle génération de Sony est à nos portes, tout comme de nouveaux jeux et de nouvelles adresses IP. L’un des plus grands titres que j’attendais avec impatience était le développeur Counterplay Games ‘ Godfall– un looter / slasher futuriste, avec coopération en ligne, situé dans un monde fantastique, centré sur le déverrouillage de nouvelles combinaisons (appelées Valorplates) pour améliorer votre gameplay et gagner de meilleures armes pour augmenter votre puissance au combat, un peu comme le destin séries.

Revue Godfall – Récit en vrac

Le jeu s’ouvre alors que deux frères, Orin et Macros, s’affrontent. Orin est le bon gars tandis que Macros – qui à un moment donné a trahi Orin mais on ne sait jamais vraiment comment – aspire à être un dieu. Dans la cinématique d’ouverture, Macros jette Orin dans l’océan, le projetant dans les profondeurs et hors de son royaume. Honnêtement, et malheureusement, c’est à peu près aussi profond que l’histoire. Nous savons que Macros a fait quelque chose pour trahir Orin, et maintenant Macros a commencé un processus pour atteindre la divinité, et s’il achève le processus, tout est détruit. C’est à Orin, en tant que personnage jouable principal du jeu, d’arrêter son frère en se battant à travers ses sous-patrons pour l’atteindre, et finalement de faire face à une bataille finale.

Il y a des années, lorsque certains développeurs créaient un nouveau jeu, ils créaient d’abord tout le gameplay réel, puis créaient une histoire basée sur le gameplay. C’est à cela que sert l’histoire à moitié écrite Godfall se sent comme. L’histoire réelle ne guide pas le gameplay, mais est plutôt secondaire par rapport à la prochaine mission. Il existe des missions non liées à l’histoire, et avec des missions d’histoire vous obligeant à atteindre un certain niveau de puissance ou à avoir un certain nombre de sceaux pour pouvoir les déverrouiller et les compléter, ces missions secondaires deviennent essentielles pour faire avancer votre histoire.

Revue de Godfall – Les trois royaumes de Godfall

le Godfall Le monde est séparé en trois royaumes ou cartes distincts, chacun ayant ses propres buffs d’armes et avantages. Les trois royaumes – Terre, Eau et Air – ont leur propre groupe de méchants uniques qui courent partout et ont des chasses uniques qui vous attendent. Certaines armes sont censées fonctionner mieux contre certains types d’ennemis, mais en réalité, j’ai simplement continué à passer à l’arme la plus puissante que je pouvais trouver, quel que soit le domaine. Les différents environnements sont vraiment magnifiques à regarder en 4K, avec des détails et un design incroyables. Les ennemis, de même, sont également bien détaillés, avec une grande variété de méchants à pirater, à couper et à écraser.

À la fin de chaque mission secondaire, vous avez la possibilité de trouver une balise à activer, puis de compléter trois autres objectifs ultérieurs pour débloquer plus de butin. Alors que la balise sera mise en évidence et facile à trouver, j’ai eu du mal à trouver les nouveaux objectifs. Vous avez un mode Spirit Vision spécial en appuyant à gauche sur le d-pad lorsque vous êtes dans un royaume, ce qui est idéal pour trouver des objets de collection et des coffres, mais trouver trois de ces objectifs post-mission me semblait impossible. Bien que j’aie réussi à trouver un coffre caché qui m’obligeait à éliminer un grand groupe de méchants, j’ai passé les 30 minutes suivantes à courir de manière méthodique à essayer d’en localiser deux autres.

Godfall Review – Les plaques de valeur sont une armure impressionnante

Il existe douze ensembles d’armures différents, ou plaques de valeur, qui sont déverrouillables dans Godfall. Vous devrez rassembler différents objets pour fabriquer chacun d’eux, et ces objets se trouveront dans l’un des trois royaumes. Vous devrez également trouver des soldats tombés au combat et rassembler leurs cœurs de valeur. Chaque plaque de valeur est liée à un élément spécifique et chacun a sa propre attaque spéciale Archon Fury. Ces attaques se divisent en deux catégories: elles invoquent trois guerriers IA pour vous aider à combattre ou envoient des dégâts élémentaires par ondes de choc, en fonction du lien élémentaire de votre combinaison. Vous obtenez également un buff d’arme pour la durée de l’attaque. Encore une fois, en toute honnêteté, j’ai trouvé peu de différence entre les combinaisons et j’en ai essayé plusieurs dans la même mission secondaire, et j’ai terminé à peu près dans le même temps avec le même effort.

Les cinématiques se déroulent dans la tour centrale, appelée le Sanctum, où vous interagirez avec une IA ou avec le maître de la forge (plus à ce sujet dans une minute) et selon la Valorplate que vous portez, votre personnage peut être un homme ou une femme, mais toujours nommé Orin. Ce fut pour moi une déconnexion majeure de l’histoire, et quelque peu déroutante la première fois que j’ai regardé une cinématique avec le Vertigo Valorplate. Le personnage est passé de sonner comme le baryton profond d’Optimus Prime à cette voix féminine aiguë. L’IA l’appelait toujours Orin, et bien que manifestement féminine, elle s’appelait toujours le frère de Marcos. C’était l’une de mes plaques de valeur préférées à utiliser, cependant, même si ces conversations étaient rebutantes. Elle semblait être un peu plus légère sur ses pieds que certains des autres costumes.

Godfall Review – Godfall est clairement un pillard / slasher

Tout en combattant les nombreux ennemis que vous rencontrerez dans les royaumes, ils laisseront tomber des armes et des améliorations que vous pourrez récupérer. Il y a cinq classes d’armes à choisir et incluent l’épée longue, les doubles lames, l’arme polaire, le marteau de guerre à deux mains et la grande épée à deux mains. Ceux-ci tomberont dans l’un des quatre niveaux: commun, rare, épique ou légendaire. Vous pouvez avoir deux armes actives entre lesquelles vous pouvez basculer rapidement, et votre arme secondaire gagne une charge pendant que vous tuez des gens avec votre arme principale. Une fois plein, vous pouvez passer rapidement pour une augmentation rapide de la puissance à court terme avec cette arme. C’est une petite fonctionnalité de combat astucieuse qui, lorsqu’elle est utilisée correctement, peut quelque peu briser la répétitivité des rencontres.

Les gouttes de butin ne sont étonnamment pas liées à la difficulté du jeu, ce qui rend le butin assez facile à acquérir. Faire la même mission secondaire de chasse encore et encore est vraiment le meilleur moyen de construire votre arsenal et votre ferme pour les ressources, même si j’ai récupéré à peu près tout ce qui a chuté pour pouvoir construire mes types d’armes préférés dans la Forge. La Forge est une zone du Sanctum qui vous permet de renforcer vos armes et de les améliorer, ou d’augmenter leur niveau de rareté, les rendant plus efficaces au combat. La forge nécessite des ressources différentes, et c’est là que l’agriculture de la même chasse entre en jeu. La forge est l’une des meilleures choses du jeu car si vous trouvez une arme que vous aimez vraiment utiliser, disons une belle arme de poing brillante, vous pouvez la construire et l’améliorer jusqu’à ce qu’une autre arme du genre tombe à un niveau supérieur.

Revue Godfall – Pas vraiment une fin de partie

Une fois que vous avez terminé le scénario et vaincu les macros, vous débloquerez Dreamstones. Ce mode est rempli de missions déjà terminées à un niveau de puissance plus élevé qui vous donneront de meilleures gouttes et des objets dont vous pourriez encore avoir besoin pour fabriquer les plaques de valeur restantes. J’avais tout fabriqué sauf un à ce stade et j’avais juste besoin de quelques orbes d’Oblivion pour fabriquer le reste. Après plus de 18 heures de travail dans le jeu, je reviendrai peut-être pour cela plus tard, mais peut-être pas.

Godfall eu des problèmes non seulement avec les chutes de framerate et le bégaiement quand il y avait beaucoup d’ennemis à l’écran, mais il s’est également écrasé sur moi plusieurs fois. Parfois, lors du chargement dans un royaume, le jeu se terminait brusquement et se dirigeait directement vers l’écran de «rapport» de la PS5. (Note de l’éditeur: compte tenu d’autres problèmes signalés que les joueurs rencontrent avec la PS5, il peut s’agir d’un problème lié à la console et non au jeu.) La PS5 est une machine puissante, donc les chutes de framerate et le bégaiement sont pour le moins décevants, et le jeu qui plante sur une nouvelle console brillante est décourageant. Les crashs étaient rares et espacés, et le jeu est loin d’être injouable, donc il y a au moins ça.

Godfall est un beau jeu avec une histoire peu profonde, mais aurait pu être tellement plus si quelqu’un avait pris le temps de vraiment le hacher et de lier chaque Valorplate à un personnage différent et d’étendre les royaumes. Au lieu de cela, on nous donne une histoire déroutante qui ne correspond pas à l’équipement et aux domaines qui ne se soucient vraiment pas du costume que vous portez. Alors que les armes et l’armure ont donné au jeu une chance sérieuse de succès, j’ai peur que le scénario et le gameplay répétitif vouent ce jeu à la poubelle. C’est beau, cependant, et c’est sa plus grande réussite en tant que titre PS5 le jour du lancement.

Code de révision Godfall fourni par l’éditeur. Évalué sur PS5. Pour plus d’informations, veuillez lire notre politique de révision.