God of War Ragnarok – Concepteur du jeu erwartet de l’année 2021

Le développement de Dieu de la guerre Ragnarok a déjà progressé jusqu’à présent que la publication peut être attendue dès l’année prochaine.

Ainsi, les testeurs de jeux internes ont déjà jeté un œil au nouveau RPG d’action, qui s’attendent à ce que Dieu de la guerre Ragnarok devient un prétendant au jeu de l’année. Du moins, c’est ce que le testeur de jeux et concepteur d’interface utilisateur, Sami, du Sony Santa Monica Studio écrit sur Twitter.

En plus, on semble avoir quelque chose « Spécial et fou«Pour planifier la suite, qui met même le redémarrage de 2018 dans l’ombre. Le tweet correspondant a depuis été supprimé.

«Jouer à God of War (2018) semble surréaliste maintenant. À l’époque, je n’avais jamais pensé être dans le développement de jeux. Nous travaillons sur quelque chose de spécial et de fou. Il est temps de se préparer pour GOTY 2021. «

La destination du prochain voyage avec Kratos est en grande partie inconnue. Seules les spécifications techniques ont déjà été révélées, selon lesquelles God of War Ragnarok vise 60fps sur la PS5.

Plus de détails sur Dieu de la guerre Ragnarok sont attendus dans l’année à venir.