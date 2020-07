God of War: Pourquoi Jotunheim était l’un des plus

– – – – – – Jotunheim est le dernier royaume qui a été présenté dans God Of War, mais à la fin, cela s’avère être une déception majeure pour les joueurs qui espéraient quelque chose de plus ou de plus. Cet endroit est la destination finale de God of War, mais, malheureusement, le royaume des géants mythiques n’a pas réussi à répondre à leurs attentes. Les joueurs passent tout le jeu dans l’attente d’atteindre le royaume magique, mais quand ils y arrivent, il est clair que le voyage là-bas compte le plus que la destination du jeu. Il y a un total de neuf royaumes présentés dans God Of War 2018, mais seuls six de ce type de royaumes sont accessibles et ce sont Midgard, Alfheim, Helheim, Jotunheim, Muspelheim et le dernier Nilfeheim. Les trois autres royaumes comme Asgard, Vanaheim et Svartalheim ne sont pas présentés dans le jeu, bien qu’il y ait des spéculations selon lesquelles ils pourraient devenir disponibles dans les futures parties de God Of War. Les joueurs du jeu assument le rôle de Kratos au tout début du jeu et ils commencent à Midgard, pour se retrouver à Jotunheim lors de la dernière étape de l’histoire de God Of War. L’intrigue principale de God Of War en 2018 suit Kratos et son fils cadet Atreus comme le voyage principal vers le plus haut sommet des neuf royaumes pour répandre les cendres de la femme de Kratos et de la mère d’Atreus Faye, qu’ils découvrent tous deux sous le nom de Jotunheim. Lorsque le duo atteint enfin son dernier royaume, de nombreuses pièces du jeu commencent à tomber à leur place. Ensuite, en même temps, God Of War laisse également les joueurs avec de nombreuses questions plus importantes. Tout au long de l’histoire du jeu, le sort des géants est très largement référencé, avec le curieux Atreus pourquoi ils ont tous disparu des autres royaumes. – – –

KRATOS / GOD OF WAR / FIGURINE FUNKO POP Kratos est le personnage principal de la série de jeux video d'action-aventure God Of War où celui-ci affronte à chaque fois des dieux tous plus malveillants les uns que les autres. Funko l'a bien sûr représenté avec sa peau très pale, son pagne d'inspiration grecque et les peintures de guerre sur son visage

