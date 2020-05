God Of War Part Five: En savoir plus sur l’action Jeu complet

– Publicité –



God Of War, cinquième partie: Beaucoup d’entre nous ont joué à ce jeu et nous savons que God Of War est un jeu d’action-aventure. C’était tellement célèbre que les jeunes ne peuvent tout simplement pas quitter le jeu sans avoir terminé. Le jeu regorge de scènes d’action et propose également des scènes pour adultes.

Personnages God Of War, cinquième partie

Les personnages de ce jeu étaient toujours bons et énergiques. Les personnages du jeu ont attiré de nombreux fans et cela a rendu le jeu très intéressant à jouer. Le principal protagoniste du jeu est Kratos, c’est un guerrier spartiate qui sert et adore également les dieux olympiens.

Certaines des autres figures incluent également une foule de dieux grecs, notamment Athéna, qui est la déesse de la sagesse et Kratos. Il y a Zeus qui est le roi des dieux, Artemis est la déesse de la chasse, et puis nous avons Hadès qui est le Dieu des enfers.

Histoire de God Of War, cinquième partie

Il y a une courte bande-annonce pour la cinquième partie du jeu qui a été publiée pour les fans du jeu. Ce jeu est totalement basé sur et il doit nécessiter une vengeance après le meurtre de sa famille, le God Of War Ares.

La cinquième saison de God Of War durera l’histoire laissée par le passé de God of War et la recherche sur la mythologie nordique beaucoup plus en détail.

Cette histoire continue depuis le début du jeu. Kratos prend juste sa revanche des gens qui ont tué sa famille et ensuite il se satisfait. Mais, il y a un énorme chemin à parcourir pour arriver au Demi-Dieu qui a tué sa famille.

Date de sortie de God Of War, cinquième partie

Jusqu’à présent, aucune date n’a été annoncée pour la prochaine date de sortie de God of War. La cinquième partie arrivera vers 2021, donc les fans du jeu doivent attendre un certain temps.

