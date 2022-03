God of War : Amazon prépare une série live-action basée sur les jeux vidéo

Amazon Prime Video serait en négociations pour une série télévisée en prises de vue réelles basée sur la série de jeux Sony PlayStation God of War, qui a été acclamée par la critique et dont le thème est la mythologie antique.

Le projet est porté par Mark Fergus et Hawk Ostby, co-scénaristes de « Les Fils de l’homme » et créateurs/producteurs exécutifs de « The Expanse », ainsi que par Rafe Judkins, producteur exécutif/showrunner de « La Roue du temps ». Sony Pictures Television et PlayStation Productions soutiennent le projet.

La franchise God of War existe depuis l’époque de la PlayStation 2. Le premier titre, sorti en 2005, a remporté de nombreux prix du jeu de l’année. Deux suites directes en 2007 et 2010 sont sorties et ont reçu des critiques élogieuses.

Les jeux suivent Kratos, un guerrier spartiate contraint de tuer sa famille par son ancien maître, le dieu grec de la guerre Ares. Commence alors une série d’événements qui conduisent Kratos sur le chemin de la vengeance et l’amènent à massacrer l’ensemble du panthéon des dieux de l’Olympe.

En 2018, Santa Monica Studios a sorti God of War, une renaissance très différente et plus sombre qui se déroule des années plus tard et dans laquelle Kratos, désormais plus âgé, est un père célibataire qui élève son fils Atreus dans les terres glacées du nord.

Ce jeu, qui s’inscrit dans la mythologie nordique, a reçu encore plus de prix du jeu de l’année à l’époque et a connu une petite renaissance en janvier, lorsqu’un portage du jeu sur PC a été publié et a reçu un accueil enthousiaste. Une suite intitulée God of War : Ragnorok sortira sur PS4 et PS5 plus tard cette année, probablement en septembre 2022.

Ces derniers temps, les adaptations à l’écran de contenus vidéoludiques font l’objet d’une campagne agressive. PlayStation Productions a sorti « Uncharted » le mois dernier, tourne une série « The Last of Us » pour HBO, a récemment annoncé une série « Twisted Metal » pour Peacock, et a un film « Ghost of Tsushima » en début de développement.

Amazon, pour sa part, redouble d’efforts dans ce domaine avec des séries télévisées basées sur « Fallout » et « Mass Effect », tandis que Netflix prépare une nouvelle série TV « Resident Evil » et que Paramount+ lancera la série « Halo » dans le courant du mois.