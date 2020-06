God Of War 5: Tous les détails du jeu

– – –

Mises à jour de God Of War 5: The God of War est l’un des jeux les plus célèbres de tous les temps. C’est un jeu vidéo d’aventure basé sur la mythologie. Les joueurs sont généralement enthousiasmés par ce jeu. Le jeu a une histoire attachée à laquelle les joueurs apprécient et aspirent. Le spectacle est créé par Santa Monica Studio. Et une grande nouvelle arrive.

La sortie de God of War 5 est-elle vraie?

Les fans attendent cette installation depuis longtemps. Heureusement, la réponse à cette question est oui. La saison 5 de God Of War sera publiée et la nouvelle a commencé lorsque Cory Barlog fait allusion à la sortie de God of War.

Que dit Cory Barlog du jeu?

Barlog a fait allusion au retour de God Of War. Il a dit que Kratos et Atreus reviendront bientôt. En outre, il approuve la libération. Cela indique que les nouvelles sur la sortie du jeu sont positives, mais il n’y a pas de date officielle de sortie du jeu. Barlog ne fait que donner un indice sur la sortie de la saison 5 et la date de sortie. Malgré cela, les joueurs sont ravis et surpris d’entendre la nouvelle. Ils attendent de jouer au jeu sur leurs consoles de jeux.

L’histoire possible de la saison 5:

God of War est basé sur la mythologie nordique impliquant des dieux grecs. Cela implique la vengeance de Kratos envers sa famille. La dernière saison traite de la découverte de Kratos. La saison 5 sera choisie là où la saison 4 s’est arrêtée. Il est également possible que Kratos soit mort. Bien qu’il puisse aussi y avoir un fils, une chose est sûre, la saison 5 aura beaucoup de sensations fortes dans son voyage. Les joueurs sont totalement prêts pour un régal!

