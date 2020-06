God of War 5 Cast, intriguez, sortez et tout ce que vous voulez savoir!

– – –

God of War est une organisation de jeu «action-aventure» dirigée et réalisée par David Jaffe dans le studio Santa Monica de Sony Computer Entertainment, God of War sort sa première fois le 22 mars 2005 sur la console de jeux vidéo PlayStation 2 . Il devient le premier versement de la collection des éléments suivants chronologiquement et du même nom.

God of War cinq personnages:

Le protagoniste de God of War Five est «Kratos», un guerrier spartiate qui sert et adore les dieux olympiens. D’autres figures englobent une multitude de religions grecques, dont Athéna, la déesse de la sagesse et le mentor et allié de Kratos; Ares, le dieu de la guerre et antagoniste principal; Poséidon, le dieu de la mer; Aphrodite la déesse de l’amour et de la sexualité; Zeus, le roi des dieux; Artemis, la déesse de la chasse; et Hadès, le Dieu des enfers.

Histoire de God of War Five:

Il y a déjà une bande-annonce publiée. Le Dieu de la guerre est entièrement basé sur l’histoire de Kratos, qui peut être un guerrier et doit se venger après que son cercle de proches ait tué le Dieu de la guerre. La cinquième saison de God of War contiendra probablement l’histoire laissée par le dernier God of War et examinera la mythologie nordique plus en détail, en même temps que la trilogie principale de God of War avec la mythologie grecque.

Date de sortie de God of War 5:

Aucune date n’a été annoncée. Il a fallu 5 ans pour créer God of War 4 car il avait été essentiel de reconsidérer les personnages et les décors. Mais dans ce cas, on prévoit de loin que le lancement pourrait avoir lieu en 2020 ou 2021.

God of War Five Gameplay:

La bataille est représentée au moyen du gameplay de God of War à travers l’arme essentielle du joueur, les Lames du Chaos, et une arme secondaire acquise dans le match. Il se compose d’énigmes, d’éléments de plate-forme, d’activités rapides qui nécessitent les actions de contrôle du jeu du joueur dans un temps limité. Les joueurs ont en outre des fonctionnalités comme alternatives de combat et la fonctionnalité de quatre frappes magiques. Pourtant, le gamely de God of War 5 est très probablement de rester parce qu’il est devenu, même si nous comptons sur quelques attributs supplémentaires.

– – –