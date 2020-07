Goblin Slayer Saison 2: une très longue attente prévue

Goblin Slayer est un anime basé sur un manga de Kumo Kagyu, cette série japonaise fantastique d’anime montre un monde magique rempli de gobelins.

L’anime a été présenté pour la première fois le 1er février 2020, et a été diffusé dans le grand public depuis lors. Dans ce qui sort de ce monde, des nouvelles pour les fans du monde entier. L’anime est annoncé pour une nouvelle saison et les amateurs attendent de recevoir des nouvelles à ce sujet.

Une histoire haletante

La fin a été marquée par la défaite du chef de guerre des gobelins par le tueur de gobelins, ce qui donne à l’intrigue une fin ouverte. Depuis, les fans attendent le début de la saison 2. Voici ce qu’il faut savoir sur l’intrigue, la date de sortie, le casting et la bande-annonce de la saison 2 de Goblin Slayer.

L’histoire raconte l’épopée du goblin slayer et de sa quête a exterminer les goblins. 👣⚔️ pic.twitter.com/SfkanVDlmE July 9, 2020

La saison 1 a laissé beaucoup de suspensions de falaises à remettre à plus tard. Nous voyons la moitié du visage de Goblin Slayer qui est plein de cicatrices et de profondeur. La série de romans compte un total de 8 volumes, dont le dernier est sorti fin octobre de l’année dernière. La deuxième saison devrait révéler tous les secrets et dénouer tous les nœuds complexes.

Quand la deuxième saison ?

Il n’y a pas eu d’annonce officielle concernant la sortie de la deuxième saison. On peut s’attendre à ce qu’elle sorte en 2021. Les situations autour de COVID-19 ont aggravé les choses en décalant les dates de production comme pour l’instant.

Le Tueur de gobelins est un sauveur et ne vise qu’à éradiquer les gobelins qui portent un préjudice extrême à l’humanité et qui causent ainsi des problèmes. La première saison a déjà été présentée en avant-première et se termine sur une note très controversée.