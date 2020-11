Gmail vous donnera bientôt plus de contrôle sur la façon dont vos données personnelles sont utilisées

Google, via l’application Gmail, s’efforce de rendre la communication par e-mail plus sûre et plus facile pour les gens depuis 2004. Et en matière de sécurité, Google affirme que Gmail empêche plus de 99,9% des « spams, hameçonnage et logiciels malveillants » d’atteindre votre boîte de réception. Google vous informe également des données qu’il collecte « pour vous offrir des expériences utiles ». Et en faisant de la suppression automatique le paramètre par défaut cette année, cela signifie que les utilisateurs d’Android n’auront pas à modifier consciemment les paramètres pour se débarrasser automatiquement des données qu’ils ne veulent pas partager avec d’autres, y compris les annonceurs.

Dans les semaines à venir, Google ajoutera des paramètres à Gmail qui permettront aux utilisateurs de continuer à utiliser certaines fonctionnalités intelligentes telles que le filtrage automatique qui permet aux e-mails d’être placés dans différentes catégories telles que les principaux, les réseaux sociaux et les promotions. Les autres fonctionnalités intelligentes que les utilisateurs pourront activer ou désactiver incluent Smart Compose. Ce dernier suggère ce qu’un utilisateur pourrait vouloir écrire dans un e-mail. Les cartes récapitulatives peuvent rester activées; ceux-ci affichent les numéros de suivi des colis, les plans de voyage, etc. En outre, les informations collectées auprès de Google qui incluent les détails de l’événement peuvent être utilisées pour créer des entrées dans le calendrier de l’utilisateur. Si un utilisateur craint d’autoriser Google à collecter trop de données personnelles, ces fonctionnalités intelligentes peuvent être désactivées et désactivées. Ne vous inquiétez pas cependant; ils peuvent être réactivés dans Gmail.