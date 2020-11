Gloria Estefan: Mon accident de bus en 1990 était «  atroce  »

2020-11-10 21:00:06

Gloria Estefan se souvient avoir souffert «atrocement» après son terrible accident de bus en 1990, qui, selon elle, a ressenti «comme une explosion».

La chanteuse de 63 ans et son mari Emilio ont été impliqués dans un horrible accident de bus il y a 30 ans qui l’a presque laissée immobile, et elle a maintenant rappelé l’épreuve, insistant sur le fait que cela «ressemblait à une explosion».

S’exprimant dans un extrait de l’épisode de mercredi (11.11.20) de «Red Table Talk: The Estefans», elle a déclaré: «Nous avons été mis à l’arrière par un 18 roues entièrement chargé, et il y a eu ce qui ressemblait à une explosion. C’était énorme. Et j’ai ouvert les yeux et je suis sur le plancher du bus. Et je regarde autour de moi et c’est la pagaille.

«Emilio est au-dessus de moi comme des yeux fous, hurlant:« Ça va? Il est couvert de sang et je dis: «Bébé, je me suis cassé le dos.

«J’avais le goût de l’électricité dans la bouche. C’est la seule façon dont je peux le décrire. La douleur était atroce.

Gloria a déjà parlé de son expérience de mort imminente en août, lorsqu’elle a déclaré que l’épreuve avait changé sa vision de la vie.

Elle a expliqué: « Il y a certainement eu un avant et un après à partir de cet accident. Même si je ne voudrais pas le refaire, j’ai beaucoup appris sur la vie au jour le jour. Je me souviens avoir pensé: raison pour laquelle je suis passé par là; peut-être que je peux être un exemple pour les gens sur la façon de prendre le contrôle de nos vies et de surmonter les obstacles.

Le hitmaker «Rhythm Is Gonna Get You» ne fixe désormais que des «objectifs à court terme», et ne pense à rien de «intimidant» qui pourrait sembler «inaccessible».

Elle a déclaré: «Après mon accident, je ne pouvais pas imaginer passer de la quasi-paralysie à la marche à nouveau. Je me suis fixé des objectifs à court terme, comme marcher deux pieds de plus, donc chaque jour j’allais un peu plus loin. Ne pensez pas à cette chose intimidante qui semble inaccessible – pensez à ce que je peux faire aujourd’hui pour être encore plus proche de cet objectif. «

