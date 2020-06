Globin Slayer Saison 2 pour révéler son VRAI NOM et se concentrer sur sa vie !!! Date de sortie, distribution et détails du complot !!!

Globin Slayer est un anime du Japon dans lequel est basé sur la série de roman léger du même nom par Kumo Kagyu et Noboru Kannatsuki. C’est une série de dark fantasy. Il existe également un manga, une série télévisée animée et un film d’animation basé sur la série de romans légers. Après la sortie de l’anime, il est devenu populaire. En savoir plus sur la deuxième saison de Globin Slayer.

Date de sortie de la saison 2 de Globin Slayer

Globin Slayer est à l’origine sorti le 7 octobre 2018. Il a été initialement présenté sur AT-X, Tokyo MX, Sun TV et BS11. La série a été réalisée par Takaharu Ozaki.

Il n’y a pas de nouvelles officielles ni de confirmation concernant l’adoption de la série pour une autre saison. Il n’y a pas de date de sortie ni de bande-annonce. Un film d’animation intitulé «Goblin Slayer: Goblin’s Crown» est sorti le 1er février 2020. Les acteurs et l’équipe du film sont les mêmes que ceux de la série télévisée.Par conséquent, puisque tous étaient peut-être occupés à la production du film, une autre saison pour la série télévisée n’a pas été annoncée. Maintenant, la production est également suspendue en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Personnages de la saison 2 de Globin Slayer

Les personnages principaux inclus dans l’anime sont l’archer demi-elfe, le tueur de globine, le chaman nain, le prêtre lézard, le lancier et la prêtresse. La voix off pour les personnages est donnée par Nao Toyama, Yuichiro Umehara, Yuichi Nakamura, Tomokazu Sugita, Yoshitsugu Matsuoka et Yui Ogura.

Que peut-il se passer dans Globin Slayer Saison 2?

La finale de la saison 1 a laissé les téléspectateurs dans un cliffhanger. Au cours de la prochaine saison, toutes les questions restées sans réponse devraient recevoir une réponse. La saison 2 devrait également en savoir plus sur la vie de Globin Slayer et son vrai nom. Il faudra du temps pour que l’anime arrive. Étant donné que la série n’est pas adoptée pour une autre saison, on ne sait pas comment elle se déroulera ou de nombreux détails à ce sujet.