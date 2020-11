Gleb Savchenko et Chrishell Stause ont une relation «  strictement platonique  »

2020-11-07 23:00:05

Selon Gleb Savchenko, il a une relation «strictement platonique» avec Chrishell Stause.

Le danseur de 37 ans s’est récemment séparé de sa femme Elena Samodanova après 14 ans de mariage, mais il est fâché de supposer qu’il était infidèle avec Chrishell, son partenaire dans « Dancing with the Stars ».

Il a déclaré à People: «Même si je continuerai de respecter la vie privée de ma famille, je ne resterai pas les bras croisés et ne permettrai pas que les fausses accusations et les rumeurs sur Internet restent sans réponse.

« Ma relation avec Chrishell était et reste strictement platonique. Notre amitié pendant notre saison sur ‘DWTS’ n’était pas la raison de notre séparation. Elena et moi avons des problèmes de longue date dans notre mariage. C’est une situation permanente entre Elena et Je me suis associé à un mauvais timing. »

Un représentant de Chrishell a également nié la spéculation.

Le porte-parole a déclaré: «Toute insinuation ou accusation selon laquelle Chrishell est impliqué de quelque manière que ce soit dans la dissolution du mariage de Gleb et Elena est catégoriquement fausse à 100%.

« Pour être clair: Chrishell et Gleb ne sont en aucun cas, et n’ont jamais été en aucune façon, impliqués dans une relation amoureuse. »

Cependant, Elena a précédemment affirmé que sa confiance en son mari avait été «irrévocablement brisée», l’accusant «d’infidélité permanente».

Elle a déclaré: «Après 14 ans de mariage et de multiples aventures, j’ai décidé que trop c’était trop.

« Gleb et moi avons créé une famille et plusieurs entreprises ensemble. Mais apparemment, ce n’était tout simplement pas suffisant pour maintenir notre mariage solide. »

Elena a accusé la star de la télévision d’avoir déchiré leur famille.

Elle a expliqué: « L’infidélité continue de Gleb et une récente relation inappropriée ont créé des troubles dans notre mariage et ont complètement déchiré notre famille. »

Pendant ce temps, Chrishell a précédemment admis avoir été « attristé » par les nouvelles des problèmes relationnels de Gleb.

Elle a récemment déclaré sur Instagram: « Je suis tellement attristée par la nouvelle de la séparation de Gleb et Elena. Il est malheureux que cela ait provoqué des rumeurs sur ma vie personnelle. »

