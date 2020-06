Gladiator 2 : une suite possible pour le célèbre péplum selon le producteur

Des rumeurs circulent actuellement sur la possibilité d’une suite pour le mythique film Gladiator, mais à la plus grande joie des fans, les rumeurs semblent se confirmer il y a quelques semaines. Voilà maintenant 20 ans après le succès fulgurant du premier film, que Ridley Scott et Russell Crowe reviennent et se lancent à nouveau sur le projet pour la réalisation de Gladiator 2.

Gladiator, le premier film

Pour rappel, sortie en 2000, Gladiator est un film américano-britannique selon lequel le général romain Maximus est le plus fidèle partisan de l’empereur Marc Aurel, et il a mené avec beaucoup de courage et de dévouement de victoire en victoire. Envieux du prestige de Maxim et de la plus grande admiration de l’empereur pour lui, Commode, le fils de Mark Orel, succombe brutalement au pouvoir, puis ordonne l’arrestation du général et son exécution. Maximus a échappé à ses meurtriers, mais n’a pas pu empêcher sa famille d’être tuée. Capturé par un marchand d’esclaves, il devient gladiateur et se prépare à la vengeance.

La suite du film Gladiator

Alors qu’on s’y attendait le moins, 20 ans après sa diffusion, Gladiator revient bel et bien pour une suite. Mais il nous est difficile pour le moment d’imaginer ce qui pourrait bien se passer au cours de cette suite étant donné que Russell Crowe, le protagoniste Maximus est mort à la fin du premier film. Sans ce dernier, le film culte n’aura pas la même saveur. Mais, il est fort probable que le film suivrait à Lucius, le fils de Lucilla, que Maximus a sauvé dans le film originel. Ce jeune homme, désormais plus grand, veut à son tour devenir un héros. En fin de compte, les réalisateurs trouveront inévitablement une méthode adaptée à certains flashbacks afin que Russel Crowe puisse réapparaître pendant la projection.