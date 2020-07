Gladiator: 10 faits sur les coulisses du film épique de Russell Crowe

dans le Ombres et poussière documentaire accompagnant la sortie à domicile de Gladiateur, le producteur Douglas Wick a révélé qu’un plan aurait consisté à revenir en arrière et à refaire tout ce qu’Oliver Reed avait filmé avant son décès, ce qui aurait coûté 26 millions de dollars et retardé la production des semaines. Au lieu de cela, pour terminer l’histoire de Proximo, l’équipe a ajouté numériquement la tête de Reed à partir de scènes déjà filmées pour compléter le look. Et cela a fonctionné, car il est difficile de dire quelles scènes sont l’acteur et lesquelles sont des récréations.