Gillon McLachlan annonce que l’AFL reviendra le 11 juin après une interruption de COVID-19

Le PDG de l’AFL, Gillon McLachlan, a confirmé que la saison 2020 reprendrait le 11 juin.

McLachlan a révélé le plan de retour de l’AFL au jeu lors d’une conférence de presse vendredi après-midi, déclarant que les clubs auront la possibilité de s’entraîner en contact complet deux fois par semaine à partir du 25 mai.

Le calendrier de la saison reste à déterminer, McLachlan annonçant qu’il sera publié en blocs de quatre à six semaines afin de maintenir la flexibilité de la ligue, le premier bloc devant être publié dans les 10 prochains jours.

La série de finales restera dans son format traditionnel de quatre semaines, la ligue n’ayant aucun plan concret pour jouer la Grande Finale 2020 à l’extérieur de Victoria à ce stade.

West Coast, Fremantle, Adelaide et Port Adelaide seront tous initialement basés sur la Gold Coast, et joueront des matchs entre eux ainsi qu’avec les deux équipes basées dans le Queensland pour commencer la saison.

Gillon McLachlan annonce le retour de l’AFL au Marvel Stadium vendredi après-midi (Getty)

La côte ouest et Fremantle termineront leur bloc d’entraînement de pré-saison à leur base d’attache, avant de se rendre au Queensland avant le 11 juin pour reprendre leurs saisons.

Cependant, en raison des restrictions imposées par l’AS, Port Adélaïde et Adélaïde devront se rendre au Queensland avant la date de début du 25 mai pour une formation complète.

La côte ouest et Fremantle seront hébergées au Pines Resort, tandis qu’Adélaïde et Port Adélaïde resteront au Mercure Resort.

« Je tiens à dire qu’aujourd’hui est une étape importante pour retrouver le pied pour tout le monde », a déclaré McLachlan.

« Nos fans, nos clubs, nos joueurs, nos entraîneurs, nos officiels et notre personnel, nos diffuseurs et nos entreprises partenaires et tous ceux qui aiment le jeu.

«Nous savons que la situation continue d’évoluer, vous devez rester agile et flexible pour pouvoir vous adapter en cas de besoin.

« Nous devons être sûrs de continuer à donner la priorité à la santé et au bien-être de tous.

L’AFL s’attend à ce que la Grande Finale 2020 reste à Victoria malgré la pandémie de COVID-19 (Getty)

« Il est important de ne pas imposer de fardeau au système de santé publique.

« Nous avons développé notre modèle comme la meilleure option pour retourner au jeu et nous l’avons fait après une consultation approfondie, y compris avec les gouvernements fédéral, des États et des territoires et les responsables de la santé. »

L’AFL a également annoncé que tous les joueurs des quatre équipes de WA et SA voyageant au Queensland seront autorisés à emmener leurs familles au hub à tout moment, la ligue étant prête à financer ces dépenses.

Les équipes commenceront formellement la formation à partir du 18 mai, subissant une semaine de formation sans contact avant d’être autorisées à s’entraîner complètement la semaine suivante en prévision d’un retour.

En dehors des deux sessions de formation par contact par semaine, les équipes continueront de s’entraîner en groupes de moins de huit afin de minimiser les contacts.

L’AFL a déjà commencé ses tests de masse des joueurs avant leur retour dans les clubs, et McLachlan a révélé que les joueurs et les officiels désignés subiraient des tests d’écouvillonnage COVID-19 deux fois par semaine et 24 heures avant chaque session de formation de contact et chaque match, avec les résultats attendus avant la séance d’entraînement et le match.

Dans les protocoles qui ont été convenus avec l’Association des joueurs de l’AFL, tous les tests seront financés par l’AFL et seront effectués indépendamment du système de santé publique pour ne pas peser sur ses ressources.

Les joueurs ont déjà subi des tests sur écouvillon COVID-19 et seront testés deux fois par semaine (Getty)

Les joueurs et les officiels seront également soumis à un contrôle de température chaque fois qu’ils entreront dans les installations du club.

Les protocoles COVID-19 ont été officiellement inscrits dans les règles de l’AFL, et McLachlan a révélé que la violation des protocoles sera une violation officielle des règles de l’AFL.

« Nous allons être très durs à ce sujet, maintenant qu’il a été établi que cela fait partie des protocoles et des règles et que nous serons aussi transparents que possible quant à la responsabilité de ceux-ci », a-t-il déclaré.

Chaque club AFL emploiera un responsable de la conformité COVID-19 qui évaluera les foyers de chaque joueur du club.

Tout en admettant que c’était peu probable, McLachlan a également refusé d’exclure les foules d’être autorisées à retourner dans les terrains avant la fin de la saison.

« Où nous en sommes aujourd’hui, je pense que les agents de santé et le gouvernement diront que nous avons dépassé les attentes », a-t-il déclaré à 3AW vendredi matin.

« Je pense que nous sommes entre les mains de la communauté. »