Gilded Empire: un premier effort fort pour une nouvelle brasserie – betanewsfr

Gilded Skull est une toute nouvelle petite brasserie formée par Neil Kade, un survivant du cancer, avec sa femme, Amy. Ils sont basés à Woburn, mais ils brassent actuellement leur bière de Castle Island Brewing Co. à Norwood, qui est, en passant, une brasserie fantastique que toute personne lisant ceci devrait visiter pour obtenir de la bière à emporter.

Quoi qu’il en soit, GS a pour objectif d’ouvrir une brasserie de briques et de mortier à terme, mais nous n’entrerons que dans leur première bière emballée, Gilded Empire, dans cette rédaction.

GE verse une couleur jaune orangé pâle et trouble avec une tête fine mais rétentive qui, néanmoins, finit par descendre jusqu’à un quart de doigt dans mon verre. Pas beaucoup de dentelle ou de jambes, et la surface est également un peu inégale. J’espère vraiment que le reste de ce que cette bière me réserve est impressionnant, car je ne suis pas un grand fan des critiques négatives.

D’accord, avant de parler de l’odeur de cette bière, soyons clair qu’il s’agit, encore une fois, d’une IPA. Avec cela à l’écart, cela comprend les houblons Citra, Cashmere et Lotus. Je connais Citra pour être, pour la plupart, dans chaque IPA, mais le cachemire peut avoir des éléments intéressants à base de plantes et de noix de coco et je crois que je n’ai jamais expérimenté Lotus que dans une ou deux bières antérieures, et il semble avoir un élément orange-crème combiné avec des fruits tropicaux, ce qui semble génial. Dans cette bière, je ramasse du raisin blanc, de la mangue, de la papaye mûre, du litchi, de la citronnelle et une touche de vanille. Honnêtement, cela semble vraiment intrigant. Je m’attendais à un peu plus d’un NEIPA générique, mais je peux dire que je pourrais en avoir plus que ce que j’ai négocié ici, ce qui est bien!

Celui-ci est brassé avec de l’avoine et épelé sous forme de grains à côté de «l’orge patrimoniale» dont parle la boîte, donc je m’attendais à un léger écart par rapport à la facture de céréales habituelle automatiquement. (Fait amusant: l’épeautre est essentiellement comme le blé mais légèrement plus noisette dans son profil de saveur). Mais le houblon Lotus travaille vraiment pour faire ressortir des saveurs fortes de papaye, de kiwi et de raisin blanc qui fonctionnent à merveille avec la noix de coco tropicale / le palais de fines herbes du Cachemire ainsi qu’avec l’insistance de Citra sur le litchi et la mangue mûre.

C’est très savoureux, en effet. Je ne m’attendais presque pas au goût de cette bière, mais cela me donne envie d’en acheter un pack de quatre, surtout parce que la potabilité est assez nette et bien faite; parfait pour un barbecue d’été socialement éloigné, par exemple.

Cette bière m’attend vraiment avec impatience les efforts futurs de Gilded Skull. Si c’est leur première année et qu’ils se concentrent sur des styles sauvages et franco-belges pour l’avenir, je suis tout à fait d’accord. Gardez un œil sur ce couple; ils semblent prêts à bien faire!

Empire doré Style: Nouvelle-Angleterre IPAABV: 7,2% NOTE: Aspect: 4/5 Ascension: 4,25 / 5 Goût: 4,25 / 5 Sensation en bouche: 4/5 Total: 4,25 / 5