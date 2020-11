Gigawatts sautants! Playmobil’s Back to the Future DeLorean est une explosion du passé

Le voyage dans le temps est un incontournable de la science-fiction, mais peu de films l’abordent avec autant de style que la trilogie «Retour vers le futur». Après le mur, qui ne veut pas visiter le futur dans une DeLorean volante avec des portes en forme de papillon?

L’année 2020 marque le 35e anniversaire du film « Retour vers le futur » et Playmobil célèbre avec trois nouveaux décors pour vous permettre de recréer les singeries sautantes dans le temps de Marty McFly avec Doc Brown. Ils comprennent un ensemble DeLorean vraiment épique (avec Marty, Doc et le chien Einstein); une figure sertie de Versions de 1955 de Marty et Doc ; et un moment opportun calendrier de l’Avent pour compter les jours jusqu’à Noël.

Playmobil Retour vers le futur DeLorean | Économisez 11% | 44,73 $ sur Amazon

Remontez le temps avec cet ensemble de jeu de 64 pièces très détaillé qui comprend des effets de voyage dans le temps lumineux.

Voir l’offre

Retour vers le futur DeLorean

(Crédit d’image: Playmobil)

L’ensemble DeLorean, que nous avons testé pour un examen, se vend normalement au prix de 49,99 $, mais il est actuellement en vente au prix de 44,73 $ sur Amazon. Nous ne savons cependant pas combien de temps durera cette vente.

Avec seulement 64 pièces, l’ensemble DeLorean de Playmobil est relativement simple à construire et impressionnant une fois terminé. Son plastique durable le rend adapté à la fois à l’affichage et au jeu, ce que les collectionneurs et les parents (comme moi) peuvent apprécier. Certains détails fins sont sous forme d’autocollants, qui étaient un peu difficiles à attacher en douceur, il n’est donc pas conseillé de se précipiter dans ces étapes.

Image 1 sur 7 (Crédit d’image: Playmobil) Image 2 sur 7 (Crédit d’image: Playmobil) Image 3 sur 7 Voir aussi Henry Cavill est apparemment dans des pourparlers pour reprendre le rôle de Superman (Crédit d’image: Playmobil) Image 4 sur 7 (Crédit d’image: Playmobil) Image 5 sur 7 (Crédit d’image: Playmobil) Image 6 sur 7 (Crédit d’image: Playmobil) Image 7 sur 7 (Crédit d’image: Playmobil)

Le résultat final est un morceau de nostalgie des années 1980 sous forme de Playmobil. L’ensemble DeLorean est livré avec 1985 versions de Marty, Doc Brown et Einstein de l’ouverture du premier film. Il y a un étui pour le plutonium (nécessaire pour voyager dans le temps, bien sûr), la télécommande que Doc utilise pour renvoyer Einstein dans le temps dans un test, ainsi que le skateboard et la caméra vidéo de Marty.

Vous pouvez également ajouter le long poteau de puissance, utilisé dans l’apogée du film, et faire basculer les roues vers le bas pour une version en vol stationnaire (de « Back to the Future II ») avec un clic satisfaisant. L’ensemble comprend également de petites lumières LED dans son condensateur de flux et à l’extérieur (où elles sont recouvertes de plastique bleu translucide) pour compléter son look de voyage dans le temps.

Playmobil Retour vers le futur DeLorean | Économisez 11% | 44,73 $ sur Amazon

Remontez le temps avec cet ensemble de jeu de 64 pièces très détaillé qui comprend des effets de voyage dans le temps lumineux.

Voir l’offre

1955 Doc Brown et Marty

(Crédit d’image: Playmobil)

Playmobil Retour vers le Futur Marty McFly et Dr. Emmett Brown | 12,99 $ sur Amazon

Cet ensemble d’extension Playmobil à deux chiffres ajoute des versions de 1955 de Marty et Doc Brown du film original de 1985.

Voir l’offre

L’extension à deux chiffres de Playmobil avec les versions de 1955 de Marty et Doc présente les personnages tels qu’ils sont apparus à la fin de « Retour vers le futur », avec Doc portant des gants épais et sa blouse de laboratoire remontant la tour de l’horloge avant un coup de foudre. Marty est habillé pour la danse Enchantment Under the Sea et porte la guitare qu’il utilise pour éblouir ses parents encore jeunes avec une interprétation de «Johnny B. Goode».

Amazon a actuellement cet ensemble disponible pour 12,99 $, mais c’était initialement disponible pour 7,99 $ de Playmobil avant que le stock ne soit épuisé. Walmart l’a actuellement pour 14,95 $ .

Retour vers le futur calendrier de l’Avent

(Crédit d’image: Playmobil)

Playmobil Retour vers le futur calendrier de l’Avent | 34,99 $ sur Amazon

Sauvez la tour de l’horloge! Recréez les efforts héroïques de Doc Brown pour aider Marty McFly à retourner dans le futur, déjouer Biff Tannen et plus encore avec ce calendrier de l’avent 2020.

Voir l’offre

Le nouveau calendrier de l’avent Retour vers le futur de Playmobil coûte 34,99 $ et complète la série avec quelques pièces essentielles pour permettre aux fans de recréer le film à la maison. Avec 97 pièces, il comprend la tour de l’horloge, l’enseigne Twin Pines Mall, les versions en combinaison de matières dangereuses de Marty et Doc, la petite amie de Marty, Jennifer Parker, une version 1985 et 1955 de Marty (avec skateboard), un Biff Tannen de 1955 et un Doc Brown de 1955 .

Dans l’ensemble, « Back to the Future » de Playmobil est rempli de nostalgie pour les parents comme moi (qui ont regardé les films au cinéma) et d’une quantité abondante d’accessoires pour les enfants comme mon enfant de 11 ans, qui découvrent le voyage dans le temps trilogie pour la première fois, à apprécier.

Envoyez un courriel à Tariq Malik à [email protected] ou suivez-le @tariqjmalik. Suivez-nous sur @Spacedotcom, Facebook et Instagram.