Gibiate Episode 3: Aperçu, date de sortie et bien plus

– – – – – – Gibiate Episode 3, Funada Kathleen accueille Sanada Kanroku et Kanzaki Sensui chez elle les 2 parties en guerre avec des capacités impressionnantes. Kathleen enregistre Kanzaki pour raconter l’histoire à la fin de son existence précédente. Elle lui a dit de parler de sa maîtrise de l’épée. Puisque Kanzaki vient de l’époque d’AD, il est tout simplement étonné de devoir parler devant l’appareil photo numérique. Dans cet article, nous nous concentrerons sur la date de sortie de Gibiate Episode 3, l’aperçu et un récapitulatif. Kanzaki Sensui a commencé à parler et il a dit qu’il s’était transformé en prisonnier en utilisant un épéiste étranger quand il devenait plus jeune. Le gars lui a tout appris à propos de l’épée occidentale. À l’âge de 15 ans, il est emmené par son seigneur moderne et entraîné par lui au dojo Nen-Ryuu. L’éducation l’a changé pour combattre librement avec une ou des épées, même en supposant que ce soit l’épée barbare. Date de sortie de Gibiate Episode 3 Gibiate publie ses épisodes un mercredi donc en conséquence, le prochain épisode sortira le mercredi 29 juillet 2020 à 22h00 JST. Par conséquent, on peut convertir l’heure dans sa propre version de fuseau horaire et s’y préparer. Ce qui s’est passé jusqu’à maintenant Kanzaki Sensui explique tout à peu près son au-delà et la façon dont il est devenu un épéiste. Kathleen a dit qu’ils ont 50 personnes qui ne sont pas à la merci de Gibia, elle est allée échanger. Kathleen choisit deux épées et se rendit à Kanzaki Sensui pour lui demander de se battre avec elle. Kanroku a déclaré qu’il était le meilleur épéiste qu’il ne pouvait pas combattre avec des femmes en raison du fait qu’il était un tueur de mille. Kathleen demande lequel d’entre eux est le plus puissant: Sensui ou Kanroku. Konroku a répondu que la dernière fois qu’ils se sont battus, il ne pouvait pas supporter un danger avec une épée. Kathleen finit par annoncer qu’elle voulait simplement voir si elles pouvaient être vraiment solides pour protéger les gens contre le camp. Elle a déclaré que s’ils sont clairement des samouraïs, elle désire qu’ils le montrent en utilisant la prévention de Gibia pour sa protection. Sensui est d’accord avec tout ce que Kathleen a dit et il a dit qu’il ne pouvait pas refuser sa demande au motif qu’elle avait gardé sa vie. Kathleen lui a demandé de venir sur elle avec sérieux car elle a une ceinture noire en kendo. Kathleen se dirige vers Sensui avec 3 mouvements. Sensui doges tous ses assauts et lui fait perdre son épée puis il pointe son épée sur son ventre. Kathleen est heureuse de constater que Sensui est suffisamment puissant pour les protéger. Maeda se précipite vite avec une épée efficace qu’il apporte à Sensui. Les gardes sont conscients qu’un serpent monstre le poursuit à nouveau. Ils lui ont dit de ne pas paniquer, il devait simplement continuer à avancer. Ils utilisent des balles pour tirer sur tous les monstres qui le poursuivent soudainement Sensui arrive et les vainc tous. – – –

