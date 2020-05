Ghostrunner reçoit une démo gratuite disponible sur Steam

Si vous souhaitez essayer le jeu Ghostrunner, vous avez de la chance, car une démo gratuite du jeu a été téléchargée sur Steam. Le jeu n’est principalement jouable que depuis un certain temps maintenant lors de conventions et de salons, car il est toujours en cours d’élaboration par les développeurs One More Level Games, 3D Realms et Slipgate Ironworks, en tant qu’éditeur All In! Les jeux sont restés silencieux sur une date de sortie réelle. Mais la société a révélé aujourd’hui que vous pouvez maintenant devenir votre meilleur cyber-guerrier intérieur, car vous pouvez maintenant couper et couper à travers tout ce qui ose se mettre sur votre chemin. Cependant, la démo n’est disponible que pour une seule semaine, car elle sera retirée le 13 mai. Vous pouvez en lire plus ci-dessous et consulter la dernière bande-annonce cinématographique du jeu en attendant patiemment d’obtenir une date de sortie au-delà de l’année « 2020 ».

Après un événement cataclysmique, les restes de l’humanité habitent la tour du Dharma, une mégastructure construite comme un abri temporaire. Un siècle de conflit a conduit à une division brutale du Dharma – plus le plancher est bas, plus le statut du résident est bas. L’énigmatique Keymaster maintient ce système de castes imposé, mais le peuple en a assez. Montez la tour en tant que Ghostrunner capable de vitesse fulgurante et de précision mortelle, et découvrez la vérité derrière le règne du Keymaster. Rejoignez la résistance connue sous le nom de Climbers dans leur mission de traverser le régime du Keymaster. La mort attend à chaque niveau de la tour, de la machinerie industrielle abandonnée de la Base à l’éclat écœurant du Sommet. Esquivez les balles venant en sens inverse en vous précipitant et en courant au mur, puis coupez les ennemis en une seule coupe. Les implants cybernétiques repoussent encore plus loin les limites grâce à des mécanismes en forme de balle pour garder le cyber-guerrier hors de danger.

