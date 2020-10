Ghostbusters The Video Game Remastered est-il multijoueur? Pourquoi il n’y a pas de coopérative – .

Ghostbusters Gozer la statue gozerienne 1:10 échelle

Ghostbusters - Gozer the Gozerian 1/10th Scale Statue The Choice is made br An ultra-puissante, entité maligne d’une autre dimension, Gozer a été convoqué à New York pour détruire le monde, exigeant le Ghostbuster choisir la forme qu’il supposerait de les détruire avec. made from polystone and hand painted,