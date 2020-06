Ghostbusters Cast et Crew partagent les histoires de BTS sur Reunited Apart

L’une des distractions les plus joyeuses de la quarantaine est Josh Gad’s web série nostalgie Réunis à part. Dans son dernier épisode, l’acteur a amené la plupart des acteurs survivants originaux de chasseurs de fantômes (1984). Rejoindre Gad étaient Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver, Annie Pottset directeur Ivan Reitman. Conformément au format de la série avec des directives de distanciation sociale, la réunion a eu lieu via la vidéoconférence Zoom. L’organisme de bienfaisance choisi pour l’épisode a bénéficié de l’initiative Equal Justice. Parmi les sujets abordés dans les coulisses du film original de 1984 figurait John Candy, qui était à un moment donné attaché à jouer Louis Tully, qui a fini par aller à son collègue SCTV alun Rick Moranis. Reitman a expliqué pourquoi cela ne fonctionnait pas avec le défunt acteur.

John Candy était original Louis Tully

« Le scénario original, nous l’avons écrit pour John Candy », a déclaré Reitman. « Je me souviens l’avoir envoyé à Candy parce que je venais de travailler avec lui Rayures. John ne l’a pas compris. Il n’arrêtait pas de dire: «Hé, eh bien, peut-être que je peux le faire avec un accent allemand? Et j’étais un peu hésitant tout de suite. J’ai dit: ‘C’est un peu bizarre. C’est un film très américain basé à New York. Il cherchait une poignée, et nous sommes entrés dans une conversation très inconfortable et finalement, il était clair qu’il n’allait pas le faire. J’ai littéralement appelé Rick Moranis le même jour et je lui ai envoyé le script le jour même où Candy l’avait refusé. Rick m’a appelé environ deux heures après l’avoir reçu, et il a dit: «Merci Candy pour avoir refusé. Ceci est incroyable. Je sais quoi faire avec ça. « » Moranis s’est fait son propre personnage en jouant Louis en tant que nerd adorable et voisin de Dana Barrett (Weaver), qui est désireux de plaire et un papillon social.

Lorsque Murray a été initialement interprété comme Peter Venkman, il avait ses premiers doutes sur chasseurs de fantômes. « Ivan nous a demandé à Thanksgiving et nous a montré la première partie de la scène de la salle de bal », a-t-il déclaré. « Le premier qui a attrapé la scène Slimer. Tu te souviens de ça? Danny? Sigourney? Quelqu’un s’en souvient? Jason? [They do not.]… Mais il nous a montré ces scènes sans tous les effets spéciaux qui y sont faits. À partir de ce moment, je me souviens être retourné au travail lundi et dire: «Les gars, calmons-nous tous. Ça va être vraiment gros. « Le film original et sa suite Ghostbusters II (1989) ont rapporté au total 511 millions de dollars au box-office. Un regain d’intérêt a conduit à un remake entièrement féminin réalisé par Paul Feig en 2016. Bien qu’il partage le même nom que l’original de 1984, le titre a été renommé Ghostbusters: répondez à l’appel pour la libération à domicile. Tous les participants à la réunion ont fait des camées dans des rôles originaux pour le film Feig.

Ghostbusters: Afterlife

Le prochain Ghostbusters: Afterlife, réalisé par le fils d’Ivan Jason Reitman agira comme le troisième film officiel de la franchise avec la distribution originale reprenant leurs rôles. Moranis n’a participé à aucun des projets de réunion et ne sera pas dans la nouvelle suite. Jason était parmi plusieurs invités surprise qui se sont arrêtés près du Réunis à part épisode. Vie après la mort emmène le film de son décor new-yorkais dans le Midwest et suit Egon Spengler (Harold Ramis) fille et ses petits-enfants, qui découvrent son ancien équipement anti-fantômes. Ramis, qui a co-créé la franchise avec Aykroyd, est décédé en 2014. Le film aborde la mort du personnage et sera également un hommage à l’acteur. Jason a co-écrit le scénario avec Gil Kenan. Le film Sony met également en vedette Paul Rudd, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, et Carrie Coon. Ghostbusters: Afterlife sorties le 5 mars 2021. Vous pouvez consulter le Réunis à part épisode ci-dessous.

https://youtu.be/4JtOHr4IJHQ La vidéo ne peut pas être chargée car JavaScript est désactivé: Who Ya Gonna Zoom? | Reunited Apart GHOSTBUSTERS Edition (https://youtu.be/4JtOHr4IJHQ)

Le post Ghostbusters Cast, Crew Share BTS Stories sur Reunited Apart est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.