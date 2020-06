Ghostbusters: Afterlife – Mises à jour majeures sur le film!

Ghostbusters est l’un des films préférés de tous les temps parmi les fans. Le prochain film américain Ghostbusters: Afterlife est basé sur le genre du surnaturel et de la comédie. Jason Reitman est le réalisateur, tandis que Gil Kenan et Reitman agissent ensemble comme scénaristes. Le film est la suite directe de Ghostbusters et Ghostbusters II.

Quelle est la date de sortie du film?

Ghostbusters: Afterlife montre que la famille déménage dans une petite ville. Là, il s’avère qu’ils découvrent leur lien avec les Ghostbusters originaux et l’héritage secret de leur grand-père.

Initialement, le film devait sortir aux États-Unis le 10 juillet 2020. Malheureusement, il a été retardé en raison de la situation actuelle de pandémie de coronavirus. Ainsi, l’équipe a annoncé une nouvelle date de sortie, soit le 5 mars 2021.

Ghostbusters: Afterlife – Attentes

Après les taux de réussite élevés atteints par les films précédents de la franchise, les fans ont beaucoup d’attentes de Ghostbusters: Afterlife. Cette fois, nous attendons beaucoup de nouveaux fantômes horribles dans les lieux. Comme nous le savons, le film parle essentiellement de fantômes. Cependant, il ne manque pas d’équilibre dans le mélange des deux genres distincts, comme l’horreur et la comédie. Cela rend le film encore plus attrayant. Comme nous le savons, ce film mettra davantage l’accent sur les fantômes, sans oublier le coup de poing hilarant.

Image: Vanity Fair Quelques scènes du film

Le premier film de Ghostbusters a été créé en 1984. Depuis lors, il a été parmi les meilleurs favoris. Ghostbusters: Afterlife aura beaucoup à raconter des parties précédentes. En outre, il agira comme un pont de liaison entre les films anciens et à venir de la franchise.

Quelque part ou l’autre, les fans ont estimé qu’après le premier film Ghostbusters, le film avait perdu le charme de l’humour dans les dernières parties. Cependant, le film à venir pourrait s’avérer rectifier ce problème pour répondre aux attentes des téléspectateurs.

En outre, les fans s’attendaient à voir le casting original du film de retour. Ainsi, Ghostbusters: Afterlife les rendrait heureux car la distribution originale pourrait y jouer un rôle important.

Ghostbusters: Afterlife – Distribution

Image: NME.com Le casting du film

Certains des personnages principaux du film comprennent:

Mckenna Grace en tant que Phoebe

Finn Wolfhard comme Trevor

Carrie Coon comme Callie

Paul Rudd comme M. Grooberson

Bill Murray en tant que Dr. Peter Venkman

Dan Aykroyd dans le rôle du Dr Raymond «Ray» Stantz

Ernie Hudson comme Winston Zeddemore

Oliver Cooper comme Elton

Tracy Letts en tant que Jack

Annie Potts en tant que Janine Melnitz

À quels endroits le tournage a-t-il été réalisé?

La photographie principale du film a débuté le 12 juillet 2019, sous le titre «Rust City». Les lieux de tournage de Ghostbusters: Afterlife ont eu lieu à Calgary et dans les environs de l’Alberta. Des tirs ont également eu lieu dans les environs de Crossfield, Beiseker. De plus, d’autres emplacements en Alberta ont été inclus.

Tout cela a duré jusqu’en octobre. Le 18 octobre 2019, Reitman a publié une photo sur Instagram où il a confirmé la fin du tournage après un travail acharné de 68 jours.

Verdict final:

Ghostbusters: Afterlife sortira bientôt sur les écrans. Tout ce qu’il y a à voir est, sera-t-il capable de répondre aux attentes élevées des fans et de les satisfaire? De plus, la distribution originale reviendra avec des rôles clés dans le film. Les fans sont déjà au bord de leurs sièges pour accueillir le prochain blockbuster.